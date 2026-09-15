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Украину уже скоро накроет еще более сильное похолодание: синоптик назвала точные даты
Украинцев предупредили о приближающемся похолодании.
В Украине в ближайшие дни сохранится теплая и преимущественно солнечная погода, однако уже с 21 сентября ожидается резкое похолодание. Температура воздуха значительно снизится, а количество осадков увеличится.
Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко.
По прогнозу синоптика, в среду, 16 сентября, в Украине будет комфортная погода с большим количеством солнца и теплом.
Теплее всего будет на западе страны — температура воздуха поднимется до +22…+26 градусов. В большинстве областей в течение дня ожидается +20…+23 градуса. В восточных регионах будет прохладнее — от +17 до +20 градусов.
В Киеве 16 сентября прогнозируется сухая, солнечная и теплая погода. Днем столбики термометров покажут около +23 градусов.
По словам синоптика, практически всю текущую неделю в Украине будет царить погода, характерная для бабьего лета. Однако уже с понедельника, 21 сентября, ситуация изменится.
В Украину придет похолодание: дневная температура составит около +10…+17 градусов. Также будет больше дождей — через территорию страны будут проходить атмосферные фронты, которые принесут умеренные и местами сильные осадки.
В то же время, этот прогноз еще может уточняться. Похолодание не будет окончательным — после него в Украине еще ожидаются теплые дни.
Напомним, в Украине в ближайшие дни сохранится преимущественно сухая и теплая погода. 18–19 сентября температура воздуха повысится до +23…+28 градусов, а ночи также станут теплее — до +10…+16 градусов. Прохладнее всего будет на северо-западе и крайнем западе — до +17…+22 градусов. Потепление связано с поступлением воздушных масс с юго-запада.