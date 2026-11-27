Фотография приведена в качестве иллюстрации / © unsplash.com

Реклама

В пятницу, 27 ноября, синоптическую обстановку в Украине будут определять сразу два разных барических образования.

Об этом сообщают в Украинском гидрометцентре. По данным синоптиков, мощный антициклон с центром над югом Скандинавии вызовет стремительный рост атмосферного давления и принесет холодную воздушную массу с севера и северо-востока. В то же время с юга на территорию страны будет распространяться более влажный и тёплый воздух, связанный с атмосферным фронтом и циклоном над Италией.

Реклама

В течение суток ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве областей будет идти умеренный снег и мокрый снег, в Прикарпатье выпадет значительное количество снега, а в южных регионах и в Закарпатье осадки будут переходить в дождь. Без значительных осадков останутся лишь северная и северо-восточная части страны.

Реклама

Синоптики предупреждают: водителям и пешеходам следует учитывать гололед, налипание мокрого снега и обледенение дорог.

Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. Днём температура будет колебаться от -3 градусов мороза до +3 градусов тепла. Теплее будет в Закарпатье и на юге страны, где в течение суток воздух прогреется до +2…+8 градусов выше нуля.

Погода в Украине 27 ноября / © Укргидрометцентр

Также синоптики предупреждают: днём 27 и ночью 28 ноября во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Черновицкой областях ожидается сильный снегопад, прирост снежного покрова составит 8–20 см, а на дорогах ожидается гололед. В связи с такими погодными условиями в этих регионах объявлен I уровень опасности (желтый).

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях в нескольких областях Украины 27–28 ноября / © Укргидрометцентр

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в крупных украинских городах 27 ноября.

Реклама

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Новости партнеров

Новости партнеров