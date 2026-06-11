Украину в разгар лета накроет сильное похолодание и непогода: где больше всего будет свирепствовать

С жарой Украину накрывает опасный удар стихии / © unsplash.com

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В пятницу, 12 июня, в Украине можно наблюдать роскошный спектр метеорологических явлений.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

«Будет и гроза, и шквал, и временами сильные ливни, и жара до +30, и похолодание до +12, и штормовые порывы ветра, и даже град», — отметила она.

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По ее данным, атмосферный фронт будет идти с запада, поэтому уже 12 июня в западных областях похолодает до +11+15 градусов.

«Иногда дожди могут перейти в сильный ливень. Высокая вероятность гроз. Контраст температурный ожидается внушительным: от +11+15 градусов на западе до +27+30 градусов на востоке. В целом, в большинстве областей Украины в течение дня +24+28 градусов», — добавила она.

Погода в Киеве 12 июня

В Киеве 12 июня — дождь, гроза и ливни. Температура воздуха днем в столице составляет около +24 градусов.

Напомним, метеоролог Игорь Кибальчич предупредил, что уже в ближайшие дни в Украине ожидается заметное ухудшение погодных условий. Летняя жара и солнечная погода сменятся похолоданием, дождями, грозами и местами градом. В отдельных регионах ночью температура может снизиться до +7 °C.

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