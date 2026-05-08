Украину в разгар жары накроет нашествие непогоды: синоптики предупредили об опасном ударе стихии

Синоптики дали прогноз погоды в Украине на 8 мая / © pexels.com

В эту пятницу погода в Украине будет очень разной: в одних регионах еще будет продолжаться жара, а в других станет прохладнее. Подробнее о погоде в Украине 8 мая — читайте в материале ТСН.ua.

По прогнозусиноптика Наталки Диденко, 8 мая в Украине ожидаются кратковременные дожди и грозы в западных областях. Во второй половине дня и вечером небольшие дожди также пройдут в Винницкой, Житомирской и Киевской областях, на остальной территории страны будет сухо.

В то же время Диденко отмечает, что температура воздуха на западе снизится и составит в течение дня от +18 до +21 градусов тепла, а местами столбики термометров опустятся до +16…+18 градусов тепла.

«Самыми теплыми или самыми жаркими ожидаются восточные области, +25+28 градусов. На остальной территории в течение дня пятницы +22+26 градусов», — сообщает Диденко.

Руководительница отдела коммуникации с медиа «Укргидрометцентра» Наталья Птуха отмечает, что причиной теплой погоды в Украине в эти дни стало сочетание поля высокого атмосферного давления и теплой воздушной массы с Балкан и Центральной Европы.

Однако Птуха отмечает, что уже в ближайшие дни погодная ситуация изменится.

«Начиная с 8-9 мая осадки охватят большинство регионов, а температура снизится до более комфортных +16…+24°C», — сообщила руководительница отдела коммуникации с медиа «Укргидрометцентра».

В Украинском гидрометцентре прогнозируют 8 мая облачную погоду с кратковременными прояснениями. Там сообщают, что в западных, днем и Винницкой, Житомирской и местами Киевской областях пройдут кратковременные дожди с грозами, на остальной территории будет сухо.

Ветер будет дуть юго-западный, в западных областях — северо-западный со скоростью 7-12 м/с.

Температура ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, в большинстве южных и центральных областей столбики термометров будут показывать от +7 до +12 градусов выше нуля. Днем воздух прогреется до комфортных +20…+25 градусов тепла, на востоке страны ожидается до +28, в западных областях столбики термометров будут показывать от +15 до +20 градусов тепла.

Погода в Украине 8 мая / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают, что в западных, Житомирской и Винницкой областях будет гроза. В этих регионах объявлен I уровень опасности, желтый.

Украинцев предупреждают о грозах 8 мая / © Укргидрометцентр

Также в большинстве других регионов ситуация будет противоположная: из-за сухой погоды сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Исключением станут только Крым и несколько западных областей, где риск возгорания в лесах будет несколько меньше.

Синоптики предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности 8 мая / © Укргидрометцентр

Кроме того, в течение 8-11 мая на севере страны продолжает развиваться весеннее половодье. На Десне, ниже села Макошино, уровень воды ежедневно будет расти на пару сантиметров. Это приведет к затоплению территорий городского пляжа «Золотой берег» в Чернигове, хотя серьезной угрозы это не несет.

А вот в Новгород-Северском и Корюковском районах ситуация с паводками сложнее — там и в дальнейшем будет нарушено транспортное сообщение между населенными пунктами.

Синоптики предупреждают о весеннем половодье на Десне / © Укргидрометцентр

