Украину в выходные разделит погода: где ударят грозы с градом, а где будет солнце

В течение выходных 23-24 мая погода в Украине будет неоднородной. Одни регионы временно окажутся под влиянием антициклона, а другие и в дальнейшем будут находиться в зоне атмосферного фронта с дождями и грозами.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Погода в Украине

В субботу сухая погода установится в западных, северных и части центральных областей. Там существенных осадков не прогнозируют. В то же время в южных, восточных и некоторых центральных регионах будет дождливо. Местами возможны грозы, порывистый ветер и град.

В воскресенье, 24 мая, дожди еще задержатся на востоке и юго-востоке Украины. Кроме того, вечером новые осадки могут добраться до Волыни, Ровенской и Житомирской областей. В то же время в большинстве других регионов существенных дождей не прогнозируют.

Температура воздуха в течение выходных будет оставаться довольно комфортной. В дневные часы ожидается +23…+28 градусов. На юго-востоке страны жара задержится дольше — там воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов.

Прогноз осадков 23 мая

Погода в Киеве

В Киеве 23-24 мая, по словам синоптика, наконец будет преобладать сухая погода. После почти жарких дней температура воздуха несколько снизится. В субботу и воскресенье днем в столице прогнозируют +21…+23 градуса.

Напомним, в то же время метеорологи предупреждают об аномальной жаре в Великобритании, Франции и Испании, которая местами может приблизиться к рекордным для мая значениям.

