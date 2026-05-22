- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 61
- Время на прочтение
- 1 мин
Украину в выходные разделит погода: где ударят грозы с градом, а где будет солнце
Атмосферный фронт принесет грозы и град в часть областей, однако местами уже будет преобладать сухая погода.
В течение выходных 23-24 мая погода в Украине будет неоднородной. Одни регионы временно окажутся под влиянием антициклона, а другие и в дальнейшем будут находиться в зоне атмосферного фронта с дождями и грозами.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
Погода в Украине
В субботу сухая погода установится в западных, северных и части центральных областей. Там существенных осадков не прогнозируют. В то же время в южных, восточных и некоторых центральных регионах будет дождливо. Местами возможны грозы, порывистый ветер и град.
В воскресенье, 24 мая, дожди еще задержатся на востоке и юго-востоке Украины. Кроме того, вечером новые осадки могут добраться до Волыни, Ровенской и Житомирской областей. В то же время в большинстве других регионов существенных дождей не прогнозируют.
Температура воздуха в течение выходных будет оставаться довольно комфортной. В дневные часы ожидается +23…+28 градусов. На юго-востоке страны жара задержится дольше — там воздух будет прогреваться до +25…+30 градусов.
Погода в Киеве
В Киеве 23-24 мая, по словам синоптика, наконец будет преобладать сухая погода. После почти жарких дней температура воздуха несколько снизится. В субботу и воскресенье днем в столице прогнозируют +21…+23 градуса.
Напомним, в то же время метеорологи предупреждают об аномальной жаре в Великобритании, Франции и Испании, которая местами может приблизиться к рекордным для мая значениям.