Украину вместе с циклоном накрывает опасность: синоптики забили тревогу и назвали "красные" города и даты (карта)

Фотография приведена в качестве иллюстрации / © ТСН

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В среду, 26 августа, в Украине будет переменная и облачная погода с локальными грозовыми дождями в центральных, южных и западных областях, тогда как на северо-востоке сохранится сухая погода.

Подробный прогноз погоды в Украине на 26 августа читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

СогласнопрогнозуУкргидрометцентра, 26 августа в стране ожидается переменная облачность. Неустойчивую погоду с умеренными, а местами и сильными дождями с грозами принесет атмосферный фронт балканского циклона.

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Осадки пройдут в центральных, Закарпатской, Черновицкой областях, в большинстве южных областей и на юге Киевской области. На остальной территории благодаря антициклону из Скандинавии будет сухо.

Северо-восточный ветер со скоростью 5–10 м/с принесет прохладу, которая сильнее всего будет ощущаться ночью на севере. Температура воздуха ночью составит от +14 до +19 градусов тепла (в северных областях +8…+13), а днем столбики термометров покажут +21…+26 градусов тепла, только на юго-востоке сохранится жара до +25…+30 градусов тепла.

Погода в Украине 26 августа / © Укргидрометцентр

В то же время синоптики предупреждают о высоком риске возникновения пожаров, который охватит почти всю территорию Украины. Угрозы не будет только в следующих регионах:

26–27 июля будет безопаснее на западе страны (в Волынской, Львовской, Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях), а также в Черкасской и Кировоградской;

27 июля к списку безопасных областей присоединится Одесская.

Синоптики предупреждают о высоком риске возникновения пожаров / © Укргидрометцентр

Синоптики предупреждают о высоком риске возникновения пожаров / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области и в городе Киеве 26 августа будет облачно с прояснениями. Синоптики не прогнозируют осадков, лишь на юге области днём пройдут кратковременные дожди, местами с грозами.

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Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области ночью составит от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +11 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 26 августа погода будет определяться влиянием атмосферных фронтов с юго-востока, сообщают в областном гидрометцентре.

В целом в регионе будет облачно с прояснениями. Ночью пройдут небольшие, днём умеренные и кратковременные дожди. Местами ожидаются грозы.

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Ветер будет северо-восточным и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +8 до +13 градусов тепла, днём ожидается от +19 до +24 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +10 до +12 градусов тепла, днём воздух прогреется до +21…+23 градусов тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 26 августа синоптики прогнозируют переменную облачность. Ночь пройдет без значительных осадков, однако днем в южной половине области местами ожидается небольшой дождь, на остальной территории — без значительных осадков. Ветер будет дуть северо-западный со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью составит от +11 до +16 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью составит от +11 до +13 градусов тепла, днём столбики термометров поднимутся до отметки +25…+27 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 26 августа ожидается переменная облачность. Если ночь пройдет без осадков, то днем в некоторых районах области пройдут кратковременные дожди с грозами.

Ветер будет южный, днём сменится на северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12; днём на западе области возможны порывы до 15–20 м/с.

Температура воздуха в области будет колебаться:

ночью от +13 до +18 градусов тепла;

днём от +24 до +29 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +14 до +16 градусов тепла;

днём от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 26 августа синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночью местами будет идти небольшой дождь, а днём возможен умеренный дождь с грозами. Ветер будет дуть из разных направлений со скоростью 3–8 м/с.

Температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +21 до +26 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром будет туман, видимость составит 1–2 км. В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +18 до +20 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

Температура морской воды составит от +22 до +23 градусов тепла.

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