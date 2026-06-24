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Украину всколыхнуло землетрясение: где были толчки
Украинские сейсмологи зафиксировали подземные толчки у побережья Крыма.
В Украине зафиксировали землетрясение утром 24 июня у побережья временно оккупированного Крыма. Сейсмологи оценили мощность толчков в 3,1 балла по шкале Рихтера.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
В 05:53 по киевскому времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков располагался по координатам 44,43° северной широты и 33,41° восточной долготы — у побережья Крыма.
Согласно классификации, это землетрясение относится к категории неощутимых.
Напомним, утром 22 июня Крым всколыхнула серия из четырех землетрясений магнитудой от 3,3 до 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентры толчков зафиксировали в Черном море недалеко от Севастополя. Местные жители сообщали о панике и ощутимых колебаниях, от которых шатались стены домов.