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ТСН в социальных сетях

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Категория
Украина
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Украину всколыхнуло землетрясение: где были толчки

Украинские сейсмологи зафиксировали подземные толчки у побережья Крыма.

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Фото автора: Ирина Лабьяк Ирина Лабьяк
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Землетрясение

Землетрясение / © Associated Press

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В Украине зафиксировали землетрясение утром 24 июня у побережья временно оккупированного Крыма. Сейсмологи оценили мощность толчков в 3,1 балла по шкале Рихтера.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

В 05:53 по киевскому времени было зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,1 по шкале Рихтера. Эпицентр подземных толчков располагался по координатам 44,43° северной широты и 33,41° восточной долготы — у побережья Крыма.

Согласно классификации, это землетрясение относится к категории неощутимых.

Напомним, утром 22 июня Крым всколыхнула серия из четырех землетрясений магнитудой от 3,3 до 3,8 по шкале Рихтера. Эпицентры толчков зафиксировали в Черном море недалеко от Севастополя. Местные жители сообщали о панике и ощутимых колебаниях, от которых шатались стены домов.

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Дата публикации
Количество просмотров
1119
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