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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
295
Время на прочтение
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Украину всколыхнуло землетрясение: где произошли подземные толчки

В Черновицкой области 9 июня зафиксировали землетрясение. Толчок относится к категории неощутимых.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
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Землетрясение

Землетрясение / © cxid.info

В Черновицкой области 9 июня зарегистрировали землетрясение магнитудой 1,5 по шкале Рихтера. Подземные толчки произошли в 13:29:53.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Эпицентр располагался на координатах 48,63 градуса северной широты и 27,36 градуса восточной долготы. Очаг залегал на глубине 7 километров.

Специалисты отметили, что по классификации землетрясений эти сейсмические толчки относится к неощутимым.

Землетрясение в Украине / © Главный центр специального контроля

Землетрясение в Украине / © Главный центр специального контроля

Землетрясения в Украине — последние новости

Напомним, 31 мая 2026 года в районе Крыма зафиксировали землетрясение магнитудой 3,3 по шкале Рихтера. Впоследствии в среду, 3 июня, подземные толчки магнитудой 2,1 по шкале Рихтера зафиксировали на Ивано-Франковщине.

Отметим, что в Украине есть несколько сейсмически активных зон, однако наибольшую опасность представляет зона Вранча в Румынии. По словам научного сотрудника Института геофизики им. С. И. Субботина НАН Украины Дмитрия Гриня, большинство землетрясений, которые ощущаются в Украине, происходят именно оттуда. Мощные толчки могут достигать Киева за несколько минут.

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Дата публикации
Количество просмотров
295
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