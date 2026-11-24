Землетрясение. / © Associated Press

Реклама

В ночь на вторник, 24 ноября, в Украине зафиксировали землетрясение. Подземные толчки произошли в Черновицкой области.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

Реклама

По данным специалистов, землетрясение было зарегистрировано вскоре после полуночи — в 00:09. Его магнитуда составила 1,4.

Реклама

«24 ноября 2026 года Главным центром специального контроля зарегистрировано землетрясение в Черновицкой области магнитудой 1,4», — говорится в сообщении.

Заметим, что по классификации землетрясений относится к неощутимым.

Землетрясение в Украине 24 ноября 2026 года.

Напомним, ночью 18 ноября в Румынии произошло мощное землетрясение. По разным оценкам, его магнитуда достигла от 5,3 до 6,5. Подземные толчки ощутили также в ряде регионов Украины. В частности Киевской, Одесской, Винницкой, Черкасской и Днепропетровской областей.

Кроме того, румынское землетрясение докатилось до украинской АЭС. «Энергоатом» сообщил, что сейсмические волны дошли и до площадки Южноукраинской атомной электростанции. По данным специалистов, сейсмическое влияние составило всего 1–2 балла.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров