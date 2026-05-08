Украину всколыхнуло землетрясение: где зафиксированы подземные толчки

Землетрясение / © Associated Press

Реклама

В Закарпатской области в пятницу, 8 мая, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0. Эпицентр подземных толчков располагался вблизи города Виноградов на глубине 3 километра.

Об этом сообщил Главный центр специального контроля.

По данным специалистов, землетрясение произошло в 09:47 по киевскому времени. Координаты эпицентра — 48,18 северной широты и 23,08 восточной долготы.

Реклама

В центре специального контроля отметили, что по классификации землетрясений этот подземный толчок относится к неощутимым

Землетрясение на Закарпатье / © Главный центр специального контроля

Напомним, 5 мая стало известно, что в районе поселка Воловец на Закарпатье разгорелся масштабный лесной пожар.По данным ГП «Ліси України» пожар удалось ликвидировать после более двух суток борьбы с огнем.

Новости партнеров