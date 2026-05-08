Украину всколыхнуло землетрясение: где зафиксированы подземные толчки
Землетрясение зафиксировали утром 8 мая вблизи Виноградова на Закарпатье.
В Закарпатской области в пятницу, 8 мая, зафиксировали землетрясение магнитудой 2,0. Эпицентр подземных толчков располагался вблизи города Виноградов на глубине 3 километра.
Об этом сообщил Главный центр специального контроля.
По данным специалистов, землетрясение произошло в 09:47 по киевскому времени. Координаты эпицентра — 48,18 северной широты и 23,08 восточной долготы.
В центре специального контроля отметили, что по классификации землетрясений этот подземный толчок относится к неощутимым
