Украину вскоре накроет сильное похолодание: синоптики назвали точные даты и указали, где оно "разразится" первым (карта)

Осень / иллюстративное фото / © pexels.com

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В пятницу, 11 сентября, атмосферный фронт принесет в Украину заметное похолодание и дожди, однако на юге и востоке еще сохранится жара.

Подробный прогноз от синоптиков — читайте в материале ТСН.ua.

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Погода в Украине

Украинская синоптик Наталья Диденко предупреждает, что 11 сентября холоднее всего будет в западных областях, где в течение дня максимальная температура воздуха составит от +15 до +19 градусов тепла.

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«Воздух станет свежее также в северных областях Украины — это Житомирская, Киевская, Черниговская и Сумская области; похолодание охватит также Харьковскую, Полтавскую и Винницкую области. В этих регионах максимальная температура воздуха будет колебаться от +19 до +23 градусов тепла», — прогнозирует синоптик.

По словам Диденко, на остальной территории страны (юг и восток, а также в Днепропетровской области) сохранится высокая температура воздуха: днем ожидается от +25 до +30 градусов тепла.

В то же время синоптик предупреждает о приближении холодного атмосферного фронта. Завтра, 11 сентября, на западе Украины пройдут дожди, а в субботу осадки дойдут до северных и некоторых центральных областей.

В Киеве же пятница будет комфортной: ожидается около +23 градусов тепла и отсутствие значительных осадков.

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Метеорологическая карта / © Наталия Диденко / Facebook

Пословамруководителя Черкасского гидрометцентра Виталия Постриганя, завтра на западе и севере ожидается атлантическое похолодание с температурой воздуха от +15 до +20 градусов тепла.

«К Черкасской области этот же малоактивный холодный атмосферный фронт подойдет в ночь на 11 сентября. Именно он принесет небольшие дожди, а воздух заметно освежится. Поэтому в пятницу будет преобладать солнечная и сухая погода, летняя жара уступит место комфортному сентябрьскому теплу — с дневными температурами от +21 до +26 градусов тепла», — отмечает синоптик.

Постригань прогнозирует, что в субботу, 12 сентября, из-за циклона с Балкан ожидается переменчивая погода с дождями и грозами, при дневной температуре +20…25 градусов выше нуля.

В Украинском гидрометцентре сообщают, что 11 сентября атмосферный фронт принесет дожди и грозы: ночью — на северо-восток, в Киевскую и Черкасскую области, а днём — в Харьковскую область и в большинство западных областей (в Закарпатье и Прикарпатье ожидаются сильные ливни).

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По прогнозу синоптиков, на остальной территории сохранится сухая погода. Ветер будет северо-западный, умеренный (5–10 м/с). Ночи будут прохладными: ожидается от +10 до +15 градусов тепла (на побережье морей до +19), а днем воздух прогреется до +20…+25 градусов выше нуля. На юге и юго-востоке ожидается до +26…+31 градуса выше нуля.

Погода в Украине 11 сентября / © Укргидрометцентр

Погода в Киеве

В Киевской области 11 сентября ожидается переменная облачность. Синоптики не прогнозируют значительных осадков, лишь на юге области ночью пройдут кратковременные дожди.

Ветер будет северо-западный и будет дуть со скоростью 5–10 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +10 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +20 до +25 градусов тепла.

В Киеве ночью столбики термометров будут показывать от +13 до +15 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +24 градусов тепла.

Погода во Львове

Во Львовской области 11 сентября будет переменная облачность. Если ночь пройдет без значительных осадков, то днем ожидаются кратковременные дожди. Ночью и утром будет сохраняться слабый туман, синоптики предупреждают об ухудшении видимости до 500–1000 м. Ветер будет северный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура по области ночью будет колебаться от +6 до +11 градусов тепла, днём ожидается от +17 до +22 градусов тепла.

Во Львове температура воздуха ночью составит от +8 до +10 градусов тепла, днём ожидается от +18 до +20 градусов тепла.

Погода в Днепре

В Днепропетровской области и городе Днепр 11 сентября будет ясно и без осадков. Ветер будет дуть юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Температура воздуха по области будет колебаться:

ночью от +9 до +14 градусов тепла;

днём от +24 до +29 градусов тепла.

В городе Днепр ожидается:

ночью от +12 до +14 градусов тепла;

днём от +26 до +28 градусов тепла.

Погода в Одессе

В Одесской области 11 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность и отсутствие осадков. Ветер будет юго-западный и будет дуть со скоростью 6–11 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла, местами ожидается до +10, днём воздух прогреется до +24…+29 градусов тепла.

На автодорогах области ночью и утром местами будет дымка, видимость составит 1–2 км.

В Одессе температура воздуха ночью будет колебаться от +16 до +18 градусов тепла, днём ожидается от +24 до +26 градусов тепла.

Температура морской воды составит +20…+21 градус тепла.

Погода в Харькове

В Харьковской области 11 сентября синоптики прогнозируют облачную погоду с прояснениями. Ночь пройдет без значительных осадков, однако утром и днем местами будут идти небольшие дожди, кое-где с грозами. Ветер ночью будет юго-западный, днём — северо-западный и будет дуть со скоростью 7–12 м/с.

Температура воздуха в области ночью будет колебаться от +12 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +22 до +27 градусов тепла.

В Харькове температура воздуха ночью будет колебаться от +15 до +17 градусов тепла, днём ожидается от +23 до +25 градусов тепла.

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