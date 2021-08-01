Украину зацепит циклон "Гвидо": какую погоду и в какие регионы он принесет

Украину зацепит циклон "Гвидо": какую погоду и в какие регионы он принесет

На западе предупреждают о І уровне опасности.

В воскресенье, 1 августа, Украину затронет циклон "Гвидо", который сейчас крутится над Польшей и Словакией. Он принесет дождливую погоду в западные и северные регионы страны.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Циклон с атмосферными фронтами сейчас крутится над Польшей и Словакией, дожди с грозами забрасывает еще и на Венгрию. У циклона есть имя "Гвидо" (Guido). Завтра (ред. — 1 августа) атмосферный фронт этого "Гвидо" зацепит грозовыми дождями западные области Украины, а также местами северную часть. Остальная наша территория будет принадлежать сухой жаркой погоде", — написала она.

Синоптик также добавила, что температура воздуха в течение дня в первый день августа этого лета составит +29+32 градуса, на востоке и юге до +34 градусов. В западных областях воздух будет свежим на несколько градусов, +26+30 градусов.

В Киеве августа дебютирует жарой, максимальная температура воздуха будет достигать +30 градусов. Кратковременный дождь, гроза — ожидается, более вероятный и серьезный — завтра вечером.

В ГСЧС также объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях в Украине. В частности, днем 1 августа в западных областях предупредили о грозах, местами граде и шквалах 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый).

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань дал прогноз на последний месяц лета 2021 года.

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