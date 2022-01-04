Украину зальет дождями, но не везде: прогноз погоды на вторник, 4 января

Украину зальет дождями, но не везде: прогноз погоды на вторник, 4 января

Ожидается плюсовая температура.

Во вторник, 4 января, почти всю территорию Украины зальет дождями. Осадков не прогнозируют только в Житомире, Киеве, Чернигове и Сумах.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

На западе страны – сильный дождь. Температура воздуха +4 +7 градусов днем, ночью +2 +4 градуса. Ветер юго-западный, 7-12 м/с.

В южных областях во вторник будет немного теплее. Днем +6 +8 градусов, ночью +3 +5. Дождь. Ветер западного направления, 7-12 м/с.

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На востоке Украины +3 +5 градусов днем, 0 -2 градуса ночью. Также дождь. Ветер западный, 7-12 м/с.

В северных областях +4 +6 градусов днем, ночью 0 -4 градуса. Без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с.

В Киеве 4 января тоже без дождя. Днем прогнозируют +5 +7 градусов, ночью +2 +4. Ветер западный, 7-12 м/с.

Отметим, что синоптики объявили штормовое предупреждение из-за снеголавинной опасности в Карпатах на высокогорье Закарпатской области, в горах Ивано-Франковской области, Черновицкой области и в среднегорье Львовской области.

Укргидрометцентр

Погода в Украине: почти во всех областях синоптики прогнозируют плюсовую погоду

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