Украину зальет дождями: прогноз погоды на 9 сентября

Дождь / © Unsplash

Погода в Украине 9 сентября будет облачной с прояснениями. Прогнозируются дожди и грозы.

Об этом сообщил Укргидрометцентр.

9 сентября в Украине местами, а в западных областях днем — повсеместно, будут идти кратковременные дожди и ожидаются грозы. В Карпатах местами будет лить значительный дождь.

Утром в Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха в Украине в среднем составит +21+26 градусов, в южных областях — до +29 градусов, на западе страны +18+23 градуса.

В Киеве и области 9 сентября будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в области днем — с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с.

Дневная температура воздуха в Киевской области составит +21+26 градусов. В Киеве днем ожидается +24+26 градусов.

Прогноз погоды в Украине на 9 сентября / © Укргидрометцентр

К слову, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода в Украине 10 сентября также будет дождливой в ряде регионов. Временами ожидаются грозы и шквалы. Температура воздуха днем будет на уровне +23+28 градусов.