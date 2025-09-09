- Дата публикации
Украину зальет дождями: прогноз погоды на 9 сентября
Температура воздуха 9 сентября будет комфортной, однако в некоторых регионах возможны дожди и грозы.
Погода в Украине 9 сентября будет облачной с прояснениями. Прогнозируются дожди и грозы.
Об этом сообщил Укргидрометцентр.
9 сентября в Украине местами, а в западных областях днем — повсеместно, будут идти кратковременные дожди и ожидаются грозы. В Карпатах местами будет лить значительный дождь.
Утром в Ивано-Франковской и Закарпатской областях местами туман. Ветер восточный, северо-восточный, 5-10 м/с.
Дневная температура воздуха в Украине в среднем составит +21+26 градусов, в южных областях — до +29 градусов, на западе страны +18+23 градуса.
В Киеве и области 9 сентября будет облачно с прояснениями. Местами кратковременный дождь, в области днем — с грозой. Ветер восточный, 5-10 м/с.
Дневная температура воздуха в Киевской области составит +21+26 градусов. В Киеве днем ожидается +24+26 градусов.
К слову, согласно прогнозу синоптика Игоря Кибальчича, погода в Украине 10 сентября также будет дождливой в ряде регионов. Временами ожидаются грозы и шквалы. Температура воздуха днем будет на уровне +23+28 градусов.