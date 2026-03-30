ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
466
Время на прочтение
1 мин

Украину зальет дождями: прогноз погоды на сегодня

Рабочая неделя начнется похолоданием и осадками.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © Associated Press

Сегодня, 30 марта, в Украине ожидается ухудшение погоды. Местами прогнозируют осадки. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.

Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».

«Сегодня будет облачно, дожди. Только ночью в северных и большинстве западных областей без осадков», — говорится в сообщении.

Температура днем будет составлять +9…14°С. В западных областях будет +6…11°С. На юге и востоке страны днем +14…19°С.

В Киевской области и столице в понедельник облачно. Ночью днем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области +9…14°С. В Киеве +9…11°С.

Напомним, глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в блиц-интервью РБК-Украина рассказал, что в начале апреля Украину накроет скандинавская прохлада — температурный фон значительно снизится. По словам синоптика, нынешнее дневное тепло до +15 градусов более характерно для конца апреля, чем для марта. Однако такая весенняя погода будет недолгой: уже в первых числах следующего месяца ожидается вторжение холодных воздушных масс с севера.

Дата публикации
Количество просмотров
466
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie