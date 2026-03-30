Украину зальет дождями: прогноз погоды на сегодня
Рабочая неделя начнется похолоданием и осадками.
Сегодня, 30 марта, в Украине ожидается ухудшение погоды. Местами прогнозируют осадки. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.
Об этом сообщает «Украинский гидрометеорологический центр».
«Сегодня будет облачно, дожди. Только ночью в северных и большинстве западных областей без осадков», — говорится в сообщении.
Температура днем будет составлять +9…14°С. В западных областях будет +6…11°С. На юге и востоке страны днем +14…19°С.
В Киевской области и столице в понедельник облачно. Ночью днем. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура по области +9…14°С. В Киеве +9…11°С.
Напомним, глава Черкасского гидрометцентра Виталий Постригань в блиц-интервью РБК-Украина рассказал, что в начале апреля Украину накроет скандинавская прохлада — температурный фон значительно снизится. По словам синоптика, нынешнее дневное тепло до +15 градусов более характерно для конца апреля, чем для марта. Однако такая весенняя погода будет недолгой: уже в первых числах следующего месяца ожидается вторжение холодных воздушных масс с севера.