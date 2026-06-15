Украину зальет дождями: синоптик расстроила прогнозом на 16 июня

Дождь и гроза / © ТСН

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Вторник, 16 июня, принесет в Украину влажную воздушную массу и грозовые дожди. Синоптик Наталья Диденко рассказала, где ожидать непогоду, а где солнце будет выглядывать чаще.

Об этом она написала в Сети.

Погода в Украине 16 июня

В Украине 16 июня будет доминировать влажная воздушная масса, поэтому почти по всей территории страны прогнозируются кратковременные дожди с грозами. В западных регионах и на юге осадки будут менее интенсивными и чаще будут меняться прояснениями.

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Ветер ожидается преимущественно западного направления, умеренной силы, однако в западных и северных областях местами возможны более сильные порывы до 12-14 метров в секунду.

Что касается температуры воздуха, то в течение дня 16 июня столбики термометров покажут +19…+24 градуса, а на востоке и юге Украины — +22…+26 градусов.

Погода в Киеве 16 июня

В Киеве ожидается дождь, иногда с грозой. Температура воздуха будет держаться в пределах +18…+20 градусов. Ветер будет порывистым, с запада.

Ближе к выходным станет теплее — температура поднимется до +24…+29 градусов, а дождей станет меньше.

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Напомним, по прогнозам синоптиков, жара в Украине откладывается из-за прихода активного атмосферного фронта, который вызвал значительные температурные контрасты: от +11° на западе до +25° на Левобережье. По прогнозу синоптика Виталия Постриганя, до конца второй декады июня погодой будут руководить атлантические циклоны, которые обусловят поступление прохладного воздуха с севера. Ожидается дождь с грозами, а дневная температура будет колебаться в пределах +21…+23°.

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