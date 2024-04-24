Украину заливает: какие последствия и когда наконец-то станет тепло

После внезапного похолодания Украину снова, уже второй раз через год, шокировало необычное ненастье из Африки. Несколько регионов Украины накрыл грязный ливень – с неба льется рыжая вода.

Что говорят в Гидрометцентре, когда придет жара и какая погода будет на майские праздники – смотрите в эксклюзиве TSN.UA.

Аномальная погода

Еще 23 марта весь мир был поражен этой картиной! На фото, больше похожие на кадры из фантастического фильма "Дюна", вовсе не выдумана далекая планета, а европейская Греция. Всего за считанные часы популярные средиземноморские курорты и старинные города покрылись слоем рыжей пыли – ни пройти, ни проехать.

Как сообщают метеорологи, эта пыль пришла в Южную Европу из африканской Сахары. Из-за такой чрезвычайной непогоды в Ливии на Севере Африки даже были вынуждены временно перекрыть небо для самолетов. Этот пылевой шторм стал самым большим за последние годы. Нечто подобное в Греции фиксировали в конце марта 2018 года и только на отдаленном от материка острове Крит.

Это один из самых серьезных эпизодов концентрации пыли и песка в Сахаре с 21-22 марта 2018, когда облака "приплыли", в частности, на остров Крит.

И вот непогода дошла до Украины. Здесь и там от Николаева на Юге до Киева на Севере украинцы снимают видео, как с неба льется чуть ли не красная от пыли вода. Машины покрылись тонким слоем грязи.

Украину снова накрыли пески

И хотя это вызывает неудобства, в Укргидрометцентре уверяют, что он точно не токсичен. К тому же в Украине сейчас дождит, поэтому пыль прибьет и она даже не повлияет на качество воздуха.

Пыль из Сахары, которая вчера наблюдалась в Греции, сегодня добралась до территории Украины. На спутниковом изображении, где пыль обозначена розовым цветом, она четко прослеживается над южными и центральными районами и распространяется на север.

Поскольку на большей части страны погоду определяют циклон и влажные воздушные массы, это будет способствовать перехвату частиц пыли каплями воды в облаках и осадках. Поэтому эта пыль будет быстрее вымываться из атмосферы, впрочем в некоторых районах это явление может придавать облакам желтоватый оттенок, а сами выпадающие дождевые капли будут содержать эту пыль и не будут кристально чистыми.

Пыль будет оставаться в атмосфере над Украиной до пятницы и с пятницы на субботу отступит на восток и атмосфера очистится. Так что украинцам можно радоваться – на майские праздники нам не будут мешать сахарские пески, но осадки никто не отменял. Так 24 апреля погода будет плохая весь день: дождь будет по всей Украине от Луганска до Львова. Последствия проливного дождя уже могут ощутить на себе киевляне – из-за поднятия уровня воды там затопило Гидропарк.

Какая будет погода

По данным синоптиков, уже 25 апреля такая погода сохранится только на Правобережье, а уже 26 апреля ливень должен пройти. Свой прогноз сделала и народная метереолог Наталья Диденко.

В четверг дожди возможны в западных областях и на Сумщине и Харьковщине.

На остальной территории Украины завтра осадков не ожидается.

Температура воздуха распределится любопытно.

На западе холодная погода, днем +9+13 градусов.

В северных областях от +17 до +22 градусов.

В центральной части +20+23, только в Винницкой области свежее, около +17 градусов.

В восточной части +22+26 градусов.

На юге +18+24, в Крыму до +26 градусов.

В Киеве завтра, 25 апреля, наконец-то просвет с дождями и +18+20 градусов!

В дальнейшем должна быть человеческая погода, тепло, где-то +15+22, на востоке до +24+26 градусов.

С колебаниями, конечно.

Несмотря на то, что уловки, которые украинцам приготовила погода, могут показаться для кого-то странными, но синоптики не говорят, что такое иногда бывает, просто не так часто.



"Спрашивали, было ли когда-то такое. Было. Просто у нас гаджетов и интернета не было. А у нас – никакого песка, одни цветочки", – отметила Диденко.

Эксперты говорят, что погода нормализуется до мая, но жары на майские праздники ждать не стоит. Так тепло, как в начале апреля, не будет.

Сюрпризы от природы

Напомню, что в конце марта и до середины апреля в Украине была аномально теплая погода. Жара была связана с мощным выносом субтропического воздуха. Оно сопровождалось также той пылью, которая к нам поступила из Сахары. Что-то подобное зафиксировали только в третий раз за последние 100 лет.

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