Украину заметет: синоптики рассказали, какие регионы и когда начнет засыпать снегом

Украину заметет: синоптики рассказали, какие регионы и когда начнет засыпать снегом

Погода в Украине в первый день зимы будет снежной.

Погода в Украине 1 декабря будет зимней — в регионах прогнозируют снегопады.

Об этом сообщают синоптики Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, снег в первый день зимы ожидается почти на всей территории Украины. Сухо будет только на Востоке и Севере.

Температура воздуха днем 1 декабря достигнет отметок от -1°С до +8°С. Наиболее высокую температуру будут показывать термометры на Севере.

В большинстве регионов ночные отметки опустятся до -1° С. Мороз прогнозируют и днем, например, в Черниговской, Сумской, Луганской, Киевской, Ровенской, Волынской, Житомирской, Полтавской, Тернопольской областях.

Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с.

В Киеве 1 декабря погода будет тоже снежной. Температура днем от -1°С до +1°С. Ветер западный, 7-12 м/с.

Какая будет погода в Украине 1 декабря 2021 года / Укргидрометцентр

Как сообщалось, в Украину пришел циклон "Бенедикт", разделивший погоду по всей территории. Так, одну половину страны на этой неделе будет заливать дождями, другую – засыпать снегом.

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