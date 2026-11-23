- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 587
- Время на прочтение
- 2 мин
Украину засыпает первым снегом: в каких городах уже царит настоящая зима (фото, видео)
Первый снег уже засыпает несколько регионов Украины, а в Карпатах температура опустилась до 11 градусов мороза.
Зимняя погода пришла в Украину 23 ноября. Первый снег сегодня выпал в Харькове и на севере Одесской области, в Карпатах идет снег, а температура опустилась до 11 градусов мороза.
ТСН.ua собрал подробности, где больше всего засыпало снегом.
Первый снег в Харькове и Одесской области
Днем 23 ноября уже несколько часов снежит в Кодыме на севере Одесщины. Как сообщает корреспондент «Суспільне», город и окрестности заметно припылили.
На одно из фото журналистов попал и местный кот Блэк, тоже заставший первый снег.
Кроме этого, настоящая зима посетила и Харьков — улицы города активно засыпает пушистый, лопатый снег.
Предостережение спасателей в Карпатах
Настоящая зима пришла и на карпатскую гору Поп Иван. В ГСЧС показали видео с вершины и сообщили, что 23 ноября там облачно, снежит, дует северо-восточный ветер (5 м/с), а температура составляет -11 °C.
Спасатели предупреждают: из-за ветра мороз ощущается еще сильнее, а темнеет сейчас рано, поэтому времени на возвращение меньше. Тем, кто планирует поход в горы, советуют соблюдать несколько правил безопасности:
Не отправляться в одиночку: выбирать маршрут в соответствии с опытом и подготовкой группы и планировать возвращение засвета.
Проверять прогноз и регистрироваться: следить за погодой в высокогорье и предупреждениями о лавинной опасности, регистрировать маршрут у горных спасателей и сообщать о своих планах близким.
Подготовить снаряжение: взять теплую многослойную одежду, водонепроницаемую обувь, запасные перчатки и носки, фонарь, аптечку, термоодеяло, еду и теплый напиток, а также зарядить телефон, павербанк и загрузить офлайн-карту.
Использовать специальные сервисы: установить приложение «Спасение в горах», через которое можно послать спасателям сигнал SOS вместе с точными координатами.
В ГСЧС советуют прекратить подъем, если ухудшилась видимость или кто-то из группы замерз или устал. Если вы заблудились — остановитесь, не уходите наугад и в случае опасности звоните по телефону 101. Спасатели напоминают: безопасность важнее покорения вершины.
Погода в Украине — последние новости
Напомним, в Украину идет похолодание и первая зимняя погода. Южный циклон принесет мокрый снег, дождь, сильный ветер и гололедицу. Самые плохие погодные условия прогнозируют в центральных, южных и восточных областях .
К слову, в высокогорье Карпат бурлит ураган и идет сильный снег, а в других регионах Украины возможен мокрый снег. Об этом говорится в сюжете ТСН. На горе Поп Иван ночью зафиксировали 12 градусов мороза. Сейчас там дует сильный ветер, снега насыпало почти по колено, а из-за густого тумана ничего не видно уже в нескольких метрах.