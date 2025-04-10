Украину засыпает снегом: синоптики сделали новый прогноз на апрель

Погода в Украине / © ТСН

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Однако уже скоро будет становиться теплее, но с переменными успехами. Синоптики рассказали, чего ждать в ближайшие сутки в Украине, кого засыплет снегом и когда будет то же потепление.

Все детали – в эксклюзиве TSN.ua.

На YouTube-канале ТСН.ua смотрите видео: УКРАИНУ ЗАМЕТЕ СНЕГОМ! Новый прогноз на апрель!

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Похоже, что ближайшие сутки-две зима окончательно угомонится, не будет перетягивать на себя одеяло и смирится с молодостью и красотой весны.

Но, как недобрая свекровь, все же укажет на невестку плахту, что вон там висит. Так о погоде на ближайшие дни отзывается синоптикиня Наталья Диденко, потому что 10 апреля очередные атмосферные фронты вместе с холодным воздухом обусловят в большинстве областей Украины снег, сильный ветер и кратковременные вьюги. В восточных областях и на Днепропетровщине прогнозирует дождь и мокрый снег. Ситуация на дорогах и в сосудах может осложниться – внимательно. Днем температура воздуха будет:

на севере +1+4 градуса, на западе +3+7 градусов,

в центральных областях +2+6,

на Днепропетровщине +5+8 градусов,

в южной части +5+9,

в Одесской области +4+6 градусов,

в восточных областях +5+10 градусов.

Ветер в Украине будет преобладать северных направлений, только в восточных областях - юго-западное, порывистое, иногда штормовые порывы до 15-20 метров в секунду. Будьте осторожны под билбордами, не становитесь близко под старыми ветвистыми деревьями. В Киеве 10 апреля ожидается снег, мокрый снег, на дорогах и тротуарах, соответственно, каша, скользко, держите дистанцию, предупредила Наталья Диденко. Ветер юго-западный с переходом на северный, порывистый!

В западных областях местами будет налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. В Карпатах – сильный снег. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, днем в юго-западной половине страны местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит -3...+2°С, днем на Левобережье +4...+9°С, на остальной территории -1...+4°С; в Карпатах в течение суток -2...-7°С. А вот прогноз на теплую перспективу не меняется – потепление в Украине начнется с Вербного воскресенья!

Напомним, что ранее народный синоптик Владимир Деркач в комментарии "Главреду" рассказал, какой будет погода в апреле и даже в мае. Он прогнозировал, что в первые дни апреля не стоит ожидать настоящего весеннего тепла, собственно, как и случилось, и в то же время отмечал, что так будет продолжаться практически до конца этой десятидневки. А уже вторая декада апреля разделится на две части: первая будет более влажной и ветреной. Ночью, изредка даже возможен небольшой минус, днем умеренный плюс. Вторая часть этой декады будет теплее и без осадков. Третья декада апреля будет столь же теплой, но дальше температура воздуха немного снизится. Пройдут краткосрочные осадки. По словам Деркача, даже начало мая не принесет подлинного тепла. Повышение температуры воздуха ожидается только к концу первой десятидневки мая. Ожидаются осадки. Далее воздух прогреется. Осадков следует ожидать больше в первой декаде, а вторая же будет "сухой". Впрочем, кое-где пройдут кратковременные дожди. В третьей декаде мая температура воздуха снизится, будет влажно и ветрено, что и скажется на общей картине погоды. И все же в конце месяца снова вернется тепло. И хотя его нельзя назвать пожилым, но будет достаточно тепло.

Напомним, в Украине, по меньшей мере, до субботы, 12 апреля, содержится воздушная масса арктического происхождения. На следующей неделе ожидается потепление.