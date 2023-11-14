Украину засыпет мокрым снегом: на конец ноября надвигается коварная погода

После 20 ноября в северных и северо-восточных областях Украины кое-где может образовываться снежный покров.

Погода в Украине в две последние недели ноября будет самой коварной. В частности, прогнозируется дождь и возможны осадки в виде мокрого снега.

Об этом рассказала представитель "Укргидрометцентра", синоптик Наталья Птуха, сообщает NV.

Прогноз погоды до конца ноября

Птуха отметила, что сейчас многих интересует, когда будет снег в Украине. Он уже выпал на высокогорье Карпат. На утро 14 ноября высота снежного покрова там составляла от 7 до 12 см. Остальные территории Украины пока остаются без снега.

На этой неделе территория страны будет в основном в поле пониженного давления.

"Соответственно, будет дождь почти всю неделю. Конечно, с перерывами: где-то в ночные часы, кое-где в дневные часы. Преимущественно это будут фронтальные системы с запада и с юго-запада", — сказала синоптик.

Когда выпадет снег в Украине

Так, 15-16 ноября циклон может образоваться над юго-востоком Украины. Там ожидаются осадки, преимущественно в виде дождя. А уже в ночь на 16 и 17 ноября возможны осадки смешанной фазы, то есть дождь с мокрым снегом.

"17-го числа даже есть вероятность того, что и в дневные часы может прорываться мокрый снег, то есть осадки смешанной фазы, как мы ее называем. Но рассчитывать на какие-то долговременные образования снежного покрова пока не стоит, оно все сразу будет таять, потому что температуры преимущественно плюсовые", – рассказала Птуха.

Погода 15-16 ноября

Погода в Украине 15-16 ноября будет с ночной температурой +3 градуса и с дневной – +8. На юге будет несколько теплее: +6 и +11 градусов. В Карпатах температура воздуха опустится до -3 градусов ночью, а днем будет +2 градуса.

Погода в Киеве и области 15-16 ноября: температура воздуха ночью и днем будет +4…+6 градусов. Не исключено, что днем 15 ноября воздух прогреется до +10 градусов.

Погода 17-18 ноября

Погода 17-18 ноября: ночная температура воздуха будет от +3 до -4 градусов, а в дневные часы будет до +5 градусов. Немного теплее будет на юге – до +8 градусов. В Крыму ночью ожидается +1+6 градусов, а днем даже еще +14. В Карпатах ночью и днем прогнозируется от -2 до -6 градусов.

Температура воздуха в Киеве и области 17-18 ноября составит ночью +1+3 градуса, а днем +3+5 градусов.

"В Карпатах и на высокогорье Карпат ожидается в течение следующих нескольких дней временами мокрый снег и дождь, на дорогах гололедица и температура в дневные и ночные часы от -3 до +2", – добавила представительница "Укргидрометцентра".

Направление ветра пока юго-западное, но оно будет меняться на северо-западные потоки. Скорости умеренные – 5-10 м/с.

"Но в целом изменение его направления указывает нам на то, что идет тенденция к понижению температуры в конце недели, на выходные и как раз к началу третьей декады ноября. Ведь 17-18 ноября в ночные часы по стране ожидается от +2 до -4 градусов, днем 0…+5", – сообщила синоптик.

Погода в Украине после 20 ноября

По нынешним расчетам, после 20 ноября возрастут шансы, что осадки в Украине уже будут смешанной фазы – мокрый снег с дождем, или же твердой фазы – снег. Речь идет о преимущественно северных и северо-восточных областях Украины. Там кое-где уже может образовываться снежный покров.

Температура воздуха в третьей декаде ноября все чаще в ночные часы будет опускаться ниже 0, а в дневные часы будет немного выше.

К слову, ранее Птуха сообщила, что зимний период в Украине 2023-2024 годов ожидается менее интенсивным, а период морозной погоды будет сокращен.

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