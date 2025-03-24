Украину затянет дождями: прогноз погоды на 24-30 марта

Последняя неделя марта в Украине будет пасмурной и с дождями из-за изменения атмосферного давления.

Об этом сообщил кандидат географических наук, метеоролог Игорь Кибальчич.

Понедельник, 24 марта

В западной части страны, днем также местами в северных областях пройдут дожди, в Карпатах и Закарпатье днем местами значительные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, ночью в западных областях, днем на большей части территории Украины возможны порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью будет +2…+8 °С, днем +9…+14 °С, в южных областях, а также на Прикарпатье местами +12…+17 °С.

Вторник, 25 марта

В западных и северных областях будет неустойчивая и дождливая погода, днем небольшие дожди также пройдут в восточных и Полтавской областях. В южной половине страны в основном без осадков. Ночью и утром на Правобережье местами туман. Ветер юго-восточный, с переходом на западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью будет +3…+8 °С, днем +8…+14 °С, в южной половине и в Крыму +16…+21 °С.

Среда, 26 марта

Ночью в восточных областях, днем в западной половине страны ожидаются небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в юго-западных областях юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +2…+7°С, в северных регионах около 0°С; днем воздух прогреется до +12…+17 °С, на юге Одесской области и в Крыму местами до +20 °С.

Четверг, 27 марта

В западных и северных областях снова ожидается дождливая погода. На остальной территории страны без существенных осадков. В Карпатах пройдут обильные осадки в виде мокрого снега и дождя. Ветер юго-восточный, в западной части северо-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +5…+10 °С, днем +13…+18 °С, в западных областях +7…+12 °С, в Крыму местами +20…+23 °С.

Пятница, 28 марта

Дожди предполагаются в западных, северных, центральных областях, а также в Харьковской области. В Карпатах осадки в большинстве своем будут в виде мокрого снега. Ночью и утром местами возможен туман. Ветер на Левобережье страны юго-восточный, на Правобережье северный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет +6…+11 °С, днем +14…+21 °С; в западной части ночью -1...+4°С, днем +7...+12°С.

Суббота, 29 марта

В западной части, а также в Одесской области пройдут небольшие, местами умеренные дожди. В остальных регионах Украины без существенных осадков. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с, на юго-востоке страны днем местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью ожидается в пределах +3...+8°С, днем +13...+18°С, в Крыму местами +19...+23°С.

Воскресенье, 30 марта

Дожди ожидаются в центральных, южных и северных областях, в западных и восточных регионах преимущественно без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11°С, днем +12...+18°С.

Ранее синоптики сообщили, что сегодня, 24 марта, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

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