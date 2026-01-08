Украину завалит снегом и накроет сильными морозами: синоптик назвал даты

В Украину пришел арктический холод / © Associated Press

Украину накрыл южный циклон «ULLI», который уже принес непогоду: дожди, ледяные дожди и метели. Но уже в ближайшие дни погода еще больше усложнится — придут сильные морозы, которые будут держаться минимум неделю.

Об этом сообщил синоптик Виталий Постригань.

Циклон «ULLI» сформировался в условиях значительного контраста воздушных масс: в тыловой части — арктический холод, в теплом секторе — тропическое тепло из Средиземноморья.

«Такое сочетание обуславливает опасную и разную погоду в Украине: в западной части сильный снег, метели, переметы на дорогах, на юге — грозы, а иногда сильные дожди. Контрасты фактической температуры также впечатляют: Днепр +6°, Одесса +10°, Симферополь +13°, а Львов — 5° мороза», — отметил Постригань.

Напомним, 8-9 января ожидается усложнение погоды в Украине. В частности, на западе, а также в Винницкой и Житомирской областях выпадет значительный снег — прирост снежного покрова составит от 10 до 25 см. Кроме того, местами возможны порывы ветра (в западных регионах — до 15-18 м/с).

Уже 10-11 января ожидается вторжение арктического воздуха из северных широт.

На западе и севере, а также в Винницкой и Черкасской областях температура опустится до 14-20 градусов мороза. Кое-где столбики термометров будут фиксировать даже -23 градуса. Днем ожидается от -9 до -15 градусов.