Украину ждет аномальное потепление: синоптик озвучил неожиданный прогноз

В западных областях ожидаются дожди.
Аномальное тепло на этой неделе ожидается в Украине, однако в некоторых регионах пройдут дожди.
Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".
По его данным, над центром и западом Европы ожидается развитие циклонической деятельности, поэтому над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления.
"За счет такой атмосферной циркуляции к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова", — отметил Кибальчич.
Что касается осадков, то сильных дождей в ближайшие дни не ожидается, только в западной части временами будут наблюдаться умеренные осадки.
Ранее синоптики сообщили, что в этом году сентябрь и октябрь будут на 2-3 градуса теплее обычного. В целом среднемесячная температура воздуха осенью будет на несколько градусов выше нормы.
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