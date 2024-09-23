Украину ждет аномальное потепление: синоптик озвучил неожиданный прогноз

Аномальное тепло на этой неделе ожидается в Украине, однако в некоторых регионах пройдут дожди.

Об этом сообщил синоптик Игорь Кибальчич, пишет "Метеопрог".

По его данным, над центром и западом Европы ожидается развитие циклонической деятельности, поэтому над территорией Украины будут преобладать воздушные потоки южного и юго-восточного направления.

"За счет такой атмосферной циркуляции к нам начнет поступать теплый воздух из Турции и стран Балканского полуострова", — отметил Кибальчич.

Что касается осадков, то сильных дождей в ближайшие дни не ожидается, только в западной части временами будут наблюдаться умеренные осадки.

Ранее синоптики сообщили, что в этом году сентябрь и октябрь будут на 2-3 градуса теплее обычного. В целом среднемесячная температура воздуха осенью будет на несколько градусов выше нормы.

Читайте также: