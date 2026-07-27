Украину ждет погодный шок: после непогоды придет адская жара до +38— какие регионы будут в эпицентре

Прогноз погоды / © ТСН

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На Украину движется непогода. Эта неделя начнется с грозы, сильных ливней и шквального ветра, но со среды погода сменится аномальной жарой.

Такой прогноз озвучил известный синоптик Игорь Кибальчич.

Он отметил, что из-за пришедшего в Украину атмосферного фронта в большинстве регионов ожидаются грозовые дожди, местами сильные ливни, днем с градом и шквалистым ветром.

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Однако, начиная со среды, сильный дождь постепенно прекратится, а температура начнет повышаться, особенно в западных и южных областях. Самая жаркая погода ожидается в первые дни августа на западе Украины, поскольку сюда распространится жаркая воздушная масса из центральной Европы.

В понедельник, 27 июля, днем в западных регионах пройдут грозовые дожди, местами осадки могут быть значительными, а также град и шквалы. Температура воздуха в ночное время составит +14…+19 °C, в дневные часы +28…+33 °C, по крайней мере +24…+29 °C.

В среду прогнозируется сухая погода без осадков. Лишь днем на севере возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западного направления, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +9…+14 °С, в южной части и Крыма +15…+20 °С; днем +22…+27 °С, на юге и Закарпатье местами +29…+31 °С.

А в первые дни августа придет адская жара — до +38 °C. В воскресенье 2 августа ожидается солнечная и сухая погода на большей части территории страны. Температура воздуха ночью будет +16…+21 °C, днем в северо-восточных областях +24…+29 °C. На остальной территории жара усилится до +31…+36 °C, в Закарпатье местами +38 °C.

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Погода в Украине на 27 июля — последние новости

Напомним, в понедельник, 27 июля, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили об опасных метеорологических явлениях в некоторых регионах Украины. Жарче всего днем будет в северных и центральных регионах, где воздух прогреется до +28+30 °C.

По прогнозу Укргидрометцентра, август раскалит Украину. Последний месяц лета будет жарче нормы. Средняя температура воздуха будет составлять +21+25°, в горных районах +17+19°.

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