Украину ждет похолодание: Наталья Диденко сообщила, где именно снизится температура (карта)

Известная синоптика рассказала, сколько еще украинцы смогут наслаждаться теплом перед похолоданием.

Со следующего понедельника, с 10 июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и центральных областях Украины, днем там будет +17+22 градуса.

Об этом сообщила синоптика Наталья Диденко.

"Синие линии с колючками и красные линии с "парковочными" полусферами — это холодные и теплые атмосферные фронты, соответственно. Карта внизу. Вы уже на них зубы съели, надеюсь, потому что мы часто об этом говорим... Холодный фронт — когда спереди теплый воздух, а за ним движется холодный воздух, который приносит похолодание.

Фото: Наталья Диденко

Однако, синоптики не говорит, еще существуют так называемые линии восхождения — малые, "капосные" и подчас опасные.

Линия восхождения или конвергенция, это восхождение, объединение ветровых масс, когда поток воздуха в разных направлениях соединяется, накапливается атмосферная масса. И в результате это вертикальное движение приводит к образованию облаков. осадков. Вдоль линии восхождения бывают сильные шквалы, град и даже иногда смерчи", — объясняет эксперт.

Неделя будет жаркой, однако с кратковременными дождями, грозами, градом и шквалом

"На карте, которая рассказывает нам о завтрашней погоде, видим такую желтую веточку, которая колеблется над западными и северными областями Украины. Именно поэтому прогнозирую завтра в этих регионах кратковременные дожди, грозы, есть вероятность града и шквала. О смерче не скажу, еще как-то все же рановато — воздух не так напекся для яркого контраста", — добавила Диденко.

Во второй половине дня 4 июня "ветка" может качаться и накрыть неустойчивой грозовой погодой Одесщину и значительную часть центральных областей, кроме Днепра с районами и Полтавщины.

На востоке серьезные осадки маловероятны, разве что по Харьковщине и Луганщине заблудятся локальные дожди.

В Запорожье, Донбасе, Крыму и в большинстве районов Николаевщины предполагается завтра сухая жаркая погода.

Температура воздуха в Украине 4 июня будет высокой, до жары, на юге, востоке и в центральной части, днем +26+33 градуса.

На севере в течение дня умереннее +25+28 градусов.

На западе Украины ожидается воздух ощутимо более свежий, +22+25 градусов.

В Киеве 4 июня — кратковременные периодические дожди, грозы, при грозе возможен град и шквал ! Температура воздуха будет колебаться в столице вблизи отличных комфортных +25 градусов.

Всю неделю будет в Украине теплой, до жары.

Когда ожидать похолодания

А вот со следующего понедельника, с 10 июня, ощутимо снизится температура воздуха в западных, северных и центральных областях, днем будет +17+22 градуса.

"Поэтому пока грейтесь, избегайте линий восхождения, грозы, града и шквала (как можно) и внимательно следите за ежедневными уточненными прогнозами погоды", — предупредила Наталья Диденко.

Действительно, в столице завтра, 4 июня, ожидается гроза, возможны град и шквал ветра 15-20 м/с.

В Киеве и области во вторник предупредили о первом уровне опасности, желтом. В регионе днем ожидается гроза, в отдельных районах град и шквал ветра 15-20 м/с.

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