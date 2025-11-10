Украину ждет рекордная жара к 2040 году: где будет жарче всего

Изменение климата / © ТСН.ua

Согласно прогнозам, вызванным глобальным изменением климата, в ближайшие десятилетия в Украине ожидается значительный и неравномерный рост среднегодовой температуры.

Об этом пишет UA War Infographics.

Регионы, где ожидается наибольший температурный скачок

Большая зона интенсивного потепления охватит большую часть Центральной и Северной Украины. К 2040 году самый высокий рост температуры прогнозируется в следующих областях:

Центр и Север: Киевская, Черниговская, Житомирская, Черкасская области.

Запад и центр: Винницкая, Хмельницкая и Тернопольская области.

Как изменится климат к 2040 году. Инфографика: Top Lead/ UA War Infographics.

Зоны частичного, но ощутимого потепления

Помимо основной зоны ощутимый рост температуры также прогнозируется на значительных частях других регионов, что подчеркивает общенациональный характер проблемы:

Восток и Юг: часть Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.

Запад и Север: часть Ровенской, Сумской и Закарпатской областей.

Кроме того, локальные «горячие точки» (районы со значительным ростом температуры) ожидаются и в некоторых других областях, не упомянутых выше.

Как изменится климат к 2040 году. Инфографика: Top Lead/ UA War Infographics.

Этот прогноз подчеркивает, что последствия изменения климата в Украине к 2040 году будут выражены регионально и потребуют адаптации как в сельском хозяйстве, так и в инфраструктуре, особенно в центральных областях.

Напомним, погода в Украине остается комфортно теплой, с незначительными колебаниями. В общем ноябрь скорее всего будет теплее, чем должен быть. Впрочем, сильного повышения температуры не произойдет.

Завтра, 11 ноября, в течение дня будут идти дожди в большинстве областей Украины. Будет несколько прохладная погода.