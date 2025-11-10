- Дата публикации
Украину ждет рекордная жара к 2040 году: где будет жарче всего
Синоптики прогнозируют значительное потепление в Украине. На каких территориях рост температуры будет наиболее ощутимым.
Согласно прогнозам, вызванным глобальным изменением климата, в ближайшие десятилетия в Украине ожидается значительный и неравномерный рост среднегодовой температуры.
Об этом пишет UA War Infographics.
Регионы, где ожидается наибольший температурный скачок
Большая зона интенсивного потепления охватит большую часть Центральной и Северной Украины. К 2040 году самый высокий рост температуры прогнозируется в следующих областях:
Центр и Север: Киевская, Черниговская, Житомирская, Черкасская области.
Запад и центр: Винницкая, Хмельницкая и Тернопольская области.
Зоны частичного, но ощутимого потепления
Помимо основной зоны ощутимый рост температуры также прогнозируется на значительных частях других регионов, что подчеркивает общенациональный характер проблемы:
Восток и Юг: часть Полтавской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областей.
Запад и Север: часть Ровенской, Сумской и Закарпатской областей.
Кроме того, локальные «горячие точки» (районы со значительным ростом температуры) ожидаются и в некоторых других областях, не упомянутых выше.
Этот прогноз подчеркивает, что последствия изменения климата в Украине к 2040 году будут выражены регионально и потребуют адаптации как в сельском хозяйстве, так и в инфраструктуре, особенно в центральных областях.
Напомним, погода в Украине остается комфортно теплой, с незначительными колебаниями. В общем ноябрь скорее всего будет теплее, чем должен быть. Впрочем, сильного повышения температуры не произойдет.
Завтра, 11 ноября, в течение дня будут идти дожди в большинстве областей Украины. Будет несколько прохладная погода.