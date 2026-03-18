Украину ждет самый холодный в марте день со снегом: когда накроет стихия

Мокрый снег в Украине / © УНИАН

Четверг, 19 марта, принесет в Украину влажную и холодную погоду с ночными заморозками. Синоптик Наталья Диденко предупредила о возможном мокром снеге и самых холодных за последнее время днях.

Об этом Диденко написала в Сети.

Погода в Украине

В Украине 19 марта сохранится прохладная погода: ночью температура составит 0…+4 градуса, днем — +4…+8. Немного теплее будет в восточных и юго-восточных регионах, а также на Волыни — там днем ожидается +8…+12 градусов.

В большинстве областей в четверг будет господствовать влажная облачная воздушная масса, что приведет к ухудшению видимости — водителям стоит быть особенно внимательными. Кое-где возможны дожди, а ночью и утром местами вероятен мокрый снег.

Погода в Киеве

В Киеве на 19 марта прогнозируют небольшой дождь, в ночные часы местами с мокрым снегом. После прохладной ночи с температурой около 0 днем воздух прогреется примерно до +5 градусов.

«В ближайшие дни будет прохладно, одевайтесь теплее, сегодня-завтра — холоднее всего, а потом понемногу будет теплеть», — отметила синоптик.

Уже с 23 марта ожидается заметное повышение температуры воздуха.

Напомним, накануне синоптики сообщили, что март возвращается к климатической норме: в Украине ожидается похолодание с ночными заморозками до -3°C и дневной температурой +4…+11°C (на юго-западе до +13°C). По прогнозам Диденко и синоптика Натальи Птухи, из-за влияния восточных воздушных масс неделя будет прохладной и преимущественно облачной. Настоящее потепление прогнозируют лишь ближе к 23 марта.