Украину ждет топливный кризис: эксперт предупредил об угрозе уже вскоре

Леушкин также назвал "вредительством" возврат акциза и НДС на горючее.

В Украине через неделю наступит топливный кризис из-за дефицита нефти, увеличения акциза и НДС.

Такое мнение основатель украинской транспортной компании Prime Group Дмитрий Леушкин высказал на своей Facebook-странице.

Эксперт пояснил, что в мире стало меньше нефти из-за сокращения ее добычи, соответственно, возросла стоимость. Уже начали расти и закупочные цены на горюче-смазочные материалы.

Леушкин прогнозирует, что с 15 июня не будет смысла продавать по текущим ценам топливные танкеры в Измаиле/Рени, а новые не успеют законтрактовать.

"Трейдеры предпочтут посидеть на заборе, поскольку скачок на НДС и акциз никакой маржой не перекрыть. Пойдет рост сумасшедший, рост вызовет ажиотаж. А ажиотаж — это мультипликатор, границы "станут" из-за очередей бензовозов. И до начала этого сценария осталась неделя", – говорится в сообщении основателя Prime Group.

Он отметил, что аграрии столкнутся с дополнительными убытками из-за возможного топливного кризиса. Им придется возить урожай в Италию, отдавая 30-40% его стоимости за перевозку.

"Нам действительно нужно поставить на грань выживания последнюю еще адекватно работающую отрасль в стране? Неужели вот прямо так хочется вернуть сейчас НДС и акциз на топливо? Это вредительство. В настоящее время нужно поддерживать, а не добивать", – отметил Леушкин.

В Украине подорожает топливо

Напомним, в Украине с 1 июля вернется акциз на горючее, и размер НДС снова будет на уровне, как до войны (сейчас налог – 7%, а станет 20%).

Так что эксперты прогнозируют подорожание горючего в Украине. Так, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн оценивает, что бензин подорожает на 10-11 грн/л, дизельное топливо – на 7-8 грн/л, а сжиженный газ – на 3,5 грн/л.

Оценки Куюна разделяет эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук. По его словам, стоимость горючего на АЗС в Украине может достичь уровня цен апреля-мая 2022 года – когда на рынке был значительный дефицит.

Добавим, по мнению Куюна, чтобы избежать такого удорожания горючего, в Украине нужно реформировать систему налогообложения нефтепродуктов. По словам эксперта, есть вполне реальные варианты смягчить рост цен и параллельно обеспечить поступление увеличенных налогов в бюджет.

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