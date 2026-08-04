Украину ждет тяжелая зима с 2022-го: эксперты предупреждают, что Путин готовит новый удар

Киев зимой. / © iStock

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В последние недели российские войска усилили ракетные удары по Украине. Вероятно, с целью воспользоваться нехваткой средств для перехвата баллистических ракет. Киев должен трезво оценивать угрозы в ближайшие месяцы, ведь беспокойство вызывает критический дефицит систем ПВО.

Об этом говорится в материале CNBC.

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Генеральный директор украинского производителя дронов Fire Point Ирина Терех заявляет, что страна должна реалистично оценивать угрозу, с которой придется столкнуться в ближайшие месяцы. Атаки на энергетическую инфраструктуру могут стать самым сложным вызовом войны. Особенно учитывая острую нехватку систем противовоздушной обороны.

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«Зима близится. Прошлая зима была очень тяжелой для Украины и больших городов в целом. Это будет не легче — и, вероятно, будет еще тяжелее», — сказала Терех.

Украина по-прежнему в значительной степени зависит от американской системы Patriot PAC-3 для перехвата российской баллистики даже несмотря на то, что отечественные компании, в частности Fire Point, спешат освоить собственные противоракетные технологии.

«Мы пытаемся втиснуть в несколько лет программу, разработка которой обычно занимает от 20 до 30 лет. Впрочем, это не то, что можно сделать за три месяца до наступления зимы», — сказала руководительница «Fire Point».

Системы Patriot для Украины.

Издание отмечает, что ставший более благосклонным к Украине президент США Дональд Трамп вновь выразил сомнения относительно того, согласится ли Вашингтон поддержать одно из самых неотложных требований Киева. На днях в телефонном интервью Financial Times он заявил, что не решил, позволить ли Украине производить ракеты-перехватчики класса «земля-воздух» Patriot.

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В то же время, президент Украины Владимир Зеленский, комментируя применение Россией баллистики КНДР во время дара по селу Радушное возле Кривого Рога, подчеркнул, что обеспечение Кыжва ракетами для систем ПВО, в частности Patriot, является одним из главных приоритетов.

Глава государства выразил надежду, что партнеры, прежде всего США и европейские союзники, осознают: их помощь оказывает непосредственное влияние на сохранение человеческих жизней.

Кадровые изменения в Кабмине

В статье отмечают, что в прошлом месяце Зеленский утвердил бывшего гендиректора «Нафтогаза» Сергея Корецкого новым премьер-министром. Тогда президент заявил, что он поможет защитить жизнь «и будет гарантировать, что мы переживем зиму».

Руководитель киевского аналитического центра «Центр безопасности и сотрудничества Украины» Сергей Кузан заявил, что некоторые кадровые изменения в перестановке правительства, вероятно, связаны именно с необходимостью подготовки к суровой зиме.

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«Фактически правительство было реформировано и обновлено, чтобы перезагрузить институциональные процессы и улучшить координацию между различными ведомствами. Действительно, как утверждал президент, главная задача обновленного Кабинета Министров — обеспечить полную готовность энергетической и инфраструктуры безопасности к холодам», — подчеркнул Кузан.

Впрочем, не все считают, что четвертое от начала полномасштабного вторжения смена состава правительства связана именно с подготовкой к зиме. По словам Кузана, еще в мае Зеленский предупреждал о возможных кадровых решениях, если процесс планирования и выполнения ключевых задач не станет более быстрым и эффективным.

Путин ставит на удары по энергетике

Эксперты отмечают, что диктатор страны-агрессорки Владимир Путин, скорее всего, снова попытается использовать зиму как оружие, нанося удары по энергетической и тепловой инфраструктуре. Экспосол США в НАТО Курт Уолкер считает, что «фюрер» будет пытаться максимально усилить давление на страну.

В то же время, по словам Волкера, входящего в совещательный совет ДТЭК, сейчас Украина значительно лучше подготовлена к отражению баллистических атак, чем была в прошлом. Он считает, что защита энергетики этого отопительного сезона будет более эффективной, хотя угроза массированных ударов остается высокой.

«Путин на долгосрочном пути к поражению. Он не может успевать за потерями на поле боя. Украина разрушает мощности по переработке и экспорту нефти, что истощает бюджет Кремля. Путин будет бороться столько, сколько сможет, не рискуя российским государством, но его возможности продолжать это становятся ограниченными», — пояснил Волкер.

По его убеждению, Кремль продолжит атаки в течение зимы, считая, что это может быть выгодным для России. Впрочем, сказал он, уже весной диктатор «начнет сталкиваться с жесткими ограничениями своей агрессивной войны и ему придется согласиться на прекращение огня».

Удары по территории РФ

Аналитики считают, что недавние удары Украины по важным логистическим объектам России, в том числе составам маркетплейса Wildberries, могут являться частью стратегии по увеличению экономических потерь для российского бизнеса. Цель таких атак — создать условия, при которых Путин сядет за стол переговоров.

Генеральный директор Fire Point Ирина Терех подчеркнула, что Украина до сих пор зависит от поддержки западных партнеров. Особенно перед началом новых российских атак по объектам инфраструктуры зимой.

«Мы видим, что мир любит помогать победителям, а не из сожаления, потому что чувство сострадания длится очень короткое время, и тогда кто-то должен понять, стоит ли ставка», — сказала Терех.

По ее словам, Украина уже не воспринимает себя как жертву, однако для противостояния России ей и дальше нужна помощь союзников.

«Мы не можем бороться самостоятельно», — добавила глава Fire Point.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский раскрыл план принуждения РФ к миру. Киев, заявил глава государства, приложит максимум усилий, чтобы завершить войну уже к началу зимы. В то же время, добавил он, важно дипломатическое давление и санкции со стороны партнеров.

Ранее Зеленский сделал заявление о двух сценариях развития войны на зиму. По его словам, речь идет либо о мирных переговорах с Россией, либо о последующей эскалации войны. В то же время он подчеркнул, что украинские власти рассматривают завершение войны путем переговоров как приоритетный сценарий.

Дата публикации 21:04, 26.07.26 Количество просмотров 67 "Черный лебедь" для Путина: как неожиданные удары по Wildberries обрушат экономику России

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