Украину ждут демографические "провалы" из-за войны: эксперт встревожила прогнозом

Украина уже понесла значительные потери населения из-за миграции и войны, и эти последствия будут ощутимыми еще в течение долгих лет. Из-за этого возникнут демографические «провалы», которые будут проявляться десятилетиями.

Об этом старший научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Лидия Ткаченко рассказала в эфире телеканала «Кыив24».

По словам эксперта, война в Украине будет иметь долгосрочное влияние на структуру поколений.

«На самом деле, вы знаете, можно здесь спорить о том, какие поколения у нас более многочисленные, какие менее многочисленные, но Украина уже и так потеряла очень много населения из-за миграционного оттока, из-за войны. И действительно последствия войны будут очень долгосрочные. И 18-28 — это же не единственная возрастная категория, которая выезжает. Выезжали же и те, кому до 18 лет. То есть, на самом деле, действительно мы эти провалы будем видеть еще очень долгое время», — рассказала Ткаченко.

Она отметила, что и сегодня на графике возрастной пирамиды населения Украины заметно влияние еще Второй мировой войны.

«Мы и сегодня можем там можем видеть, например, влияние Второй мировой войны. То есть, такие катастрофические события, как война, особенно, когда это длится уже три года, и горизонт пока — это дискуссии, кто видит, кто не видит. То есть, на самом деле, такие долговременные катастрофы, они действительно потом еще будут очень долго отмечаться на возрастном составе населения«, — объяснила ученая.

Напомним, по данным аналитиков, из-за войны население Украины сократилось на 10 млн человек. На начало 2022 года в стране проживало более 40 млн человек, а на середину 2024-го эта цифра упала до 35,8 млн. Главные причины демографического кризиса: массовая миграция, смертность, исторически низкая рождаемость. Украина также стремительно стареет. К 2041 году население может сократиться до 29 млн, если не будет изменений.