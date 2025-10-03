Украину ждут контрастные выходные: где будет теплее всего и какие регионы охватят дожди

Погода в Украине / © unsplash.com

Реклама

В ближайшие выходные в Украине ожидается неоднородное распределение температуры и локальные осадки.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

По прогнозу, 4-5 октября самой прохладной будет погода на западе страны. Здесь столбики термометров днем не будут превышать +9…+12 градусов. В северных областях синоптики прогнозируют +12…+14, в центральных регионах — от +12 до +18 градусов. На юге температура составит +15…+19, в Крыму поднимется до +20. В восточных областях ожидается +15…+18 градусов.

Реклама

Дожди в субботу, 4 октября, вероятны в Одесской, Николаевской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Вечером они распространятся на центральную часть и север страны. На остальной территории сохранится сухая погода.

В воскресенье, 5 октября, осадки прогнозируют в южных областях (кроме Одесской области), на востоке и местами на западе. Другие регионы будут оставаться без дождей.

В Киеве в течение выходных будет преобладать сухая погода. Только в субботу вечером возможен небольшой дождь. Дневная температура в столице будет колебаться в пределах +14…+15 градусов.

«Варим тыквенную кашу, собираем грибы, идем греться на улице, потому что отопление хоть и объявили, но до более теплых реалий еще походим в теплых флисовых штанах, следим за погодой и с пятницы по воскресенье обязательно поздравляем любимых учителей с их Днем!», — написали Диденко.

Реклама

Прогноз погоды

Напомним, ранее синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха заявила, что украинцев на выходных 4-5 октября ждет небольшое потепление. Уже в пятницу, 3 октября, ожидается солнце.