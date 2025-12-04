ТСН в социальных сетях

Украина
28
1 мин

Украины накроют дожди и туманы: прогноз на сегодня, 4 декабря

Погодные условия испортятся в некоторых областях, говорят синоптики.

Автор публикации
Анастасия Павленко
Погода испортится

Погода испортится / © unsplash.com

Сегодня, 4 декабря, в Украине облачно. В некоторых областях небольшой дождь.

Об этом сообщил «Укргидрометцентр».

Ветер юго-восточного направления будет двигаться со скоростью 5-10 м/с.

В северных, большинстве центральных и южных областей местами небольшие осадки. На остальной территории сухо. Утром в Карпатах местами туман.

Температура на востоке страны и в Карпатах днем составит +3…8°С, в Закарпатье будет до +11°С, а на юге +7…12°С.

В четверг в Киеве также облачно. Местами небольшой дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура по Киевской области днем будет достигать +3…8°С, а в столице будет в пределах +4…6°С.

Ранее синоптики дали прогноз погоды на первую неделю зимы. Больше об этом читайте в новости.

