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- Украина
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Украл 123 тыс. грн и оставил записку с извинениями: в Хмельницкой области разоблачили злоумышленника
Полиция уже объявила подозрение злоумышленнику.
Хмельницкие полицейские объявили подозрение 34-летнему жителю Житомирской области, который обокрал своего знакомого на 123 тысяч гривен и оставил записку с извинениями.
Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.
«Злоумышленником оказался 34-летний житель Житомирской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его задержали во Львове за совершение очередной кражи», — говорится в сообщении.
Как выяснили правоохранители, потерпевший пригласил погостить знакомого. Когда хозяин вернулся с работы, обнаружил отсутствие не только гостя, но и золотых украшений, телефона и других вещей на сумму около 123 тысяч гривен.
«Вместо этого злоумышленник оставил записку, в которой попросил прощения и объяснил, что поступил так, потому что нуждался в деньгах», — отметили в полиции.
Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 УКУ — кража в условиях военного положения. Ему грозит до 8 лет заключения.
Напомним, в Черниговской области жестоко избили военного.