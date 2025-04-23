Украл 123 тыс. грн и оставил записку с извинениями: в Хмельницкой области разоблачили злоумышленника

Задержанный мужчина / © Национальная полиция Хмельницкой области

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Хмельницкие полицейские объявили подозрение 34-летнему жителю Житомирской области, который обокрал своего знакомого на 123 тысяч гривен и оставил записку с извинениями.

Об этом сообщила полиция Хмельницкой области.

«Злоумышленником оказался 34-летний житель Житомирской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за имущественные преступления. Его задержали во Львове за совершение очередной кражи», — говорится в сообщении.

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Как выяснили правоохранители, потерпевший пригласил погостить знакомого. Когда хозяин вернулся с работы, обнаружил отсутствие не только гостя, но и золотых украшений, телефона и других вещей на сумму около 123 тысяч гривен.

«Вместо этого злоумышленник оставил записку, в которой попросил прощения и объяснил, что поступил так, потому что нуждался в деньгах», — отметили в полиции.

Мужчине объявили подозрение по ч. 4 ст. 185 УКУ — кража в условиях военного положения. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, в Черниговской области жестоко избили военного.