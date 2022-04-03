Украл 14 икон: в Харькове задержали мужчину, обокравшего ювелирный магазин

Злоумышленник ограбил ювелирный магазин в центре Харькова.
Полицейские задержали 34-летнего злоумышленника, обворовавшего в центре Харькова ювелирный магазин. Задержанный похитил четырнадцать икон, которые планировалось продать.
Об этом сообщает полиция харьковской области.
"2 апреля около 19:30 во время несения службы на площади Конституции сотрудники управления патрульной полиции заметили подозрительного мужчину, который вышел через разбитую витрину ювелирного магазина с мешком в руках. Заметив правоохранителей, злоумышленник пытался скрыться, однако ему это не удалось", — говорится в сообщении.
Злоумышленнику грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, в Житомире задержан мужчина, который продавал тепловизоров по гуманитарной помощи.
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