Украл 2 кг сала и немного куриного филе: в Луцке засудили жителя Николаевской области

Мужчина получил 3 года условного заключения.

В Луцке Волынской области суд наказал жителя Николаевской области, который похитил из частного дома 2,1 килограмма сала, немного курятины, деньги и пульт от телевизора. За содеянное он получил наказание — 3 года условного заключения с испытательным сроком на 1 год.

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Соответствующий приговор вынес Луцкий горрайонный суд 3 сентября.

Согласно матераиламы суда, 7 июня после полуночи мужчина проник во двор одного из частных домов, влез на кухню через окно и достал оттуда несколько кусков сала весом 2,1 килограмма и прихватил еще куриное филе весом почти 700 граммов и более полкило другого мяса.

Но на этом мужчина не остановился. Он прошел в спальню, откуда украл еще и 3540 гривен и прихватил с собой пульт от телевизора. В общем вор украл вещей и продуктов на сумму 4419 гривен.

В суде обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и просил строго не наказывать. За содеянное он получил 3 года условного лишения свобода с испытательным сроком на 1 год.

Напомним, в Одесской области женщина по почте отправляла своему знакомому в СИЗО наркотики в кусках сала.

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