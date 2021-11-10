Украл 30 млн бюджетных средств: Монастырский рассказал о судьбе одного из "воров в законе" после введения санкций

"Авторитет" разворовывал государственные деньги.
Вор в законе Андрей Недзельский, известный в криминальных кругах как "Неделя" и "Андрей Львовский", скрывается за пределами Украины после введения санкций.
Об этом рассказал министр внутренних дел Денис Монастырский по итогам заседания Совета нацбезопасности и обороны.
"Один из таких людей, которые считали, что государство — это их собственное предприятие, это — "вор в законе" "Неделя". Правоохранители установили его преступные связи, в том числе с чиновниками. Им была налажена схема по хищению бюджетных средств. Государство, только по официально установленным данным, из-за его деятельности потеряла свыше 30 млн. грн. Такая роль постигнет еще многих криминальных авторитетов", — сказал Денис Монастырский.
Напомним, что 14 мая 2021 года СНБО Украины ввел санкции против 557 воров в законе и 111 иностранцев, являющихся криминальными авторитетами
Читайте также:
- "Пусть берут по 2-3 к себе домой": Данилов жестко ответил Германии на идею принять мигрантов в Украине
- "Алгоритм действий будет адекватным" — Данилов о реакции Украины в случае штурма границы мигрантам
- Польша призвала ЕС немедленно ужесточить санкции против Беларуси
[media type="video" id="387370549"