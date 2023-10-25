Украл 31 дорожный знак: на Днепропетровщине мужчина задействовал в хозяйстве указатели ПДД — как его накажут

Вор использовал знаки во время строительства на собственном дворе.

В Днепропетровской области полицейские разоблачили вора, который построил теплицу из опор дорожных знаков.

Об этом сообщили в МВД Украины.

Во время обыска правоохранители обнаружили во дворе 47-летнего жителя одного из сел Новомосковского района украденные дорожные знаки. А именно 18 металлических опор и 31 дорожный знак.

На Днепропетровщине полицейские разоблачили вора Фото: МВД Украины

По этому факту следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

На Днепропетровщине полицейские разоблачили вора Фото: МВД Украины

Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.

Тем временем в Закарпатье школьник, в семье которого 13 детей, украл 2 тысячи грн на продукты. Его приговорили к 5 годам. Деньги парень отдал матери. Отметим, что пять детей в семье еще несовершеннолетние. Матери не хватает средств.

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