Украл 31 дорожный знак: на Днепропетровщине мужчина задействовал в хозяйстве указатели ПДД — как его накажут

Вор использовал знаки во время строительства на собственном дворе.
В Днепропетровской области полицейские разоблачили вора, который построил теплицу из опор дорожных знаков.
Об этом сообщили в МВД Украины.
Во время обыска правоохранители обнаружили во дворе 47-летнего жителя одного из сел Новомосковского района украденные дорожные знаки. А именно 18 металлических опор и 31 дорожный знак.
По этому факту следователями начато досудебное расследование по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Согласно этой статье предусмотрено наказание в виде лишения свободы от 5 до 8 лет.
Тем временем в Закарпатье школьник, в семье которого 13 детей, украл 2 тысячи грн на продукты. Его приговорили к 5 годам. Деньги парень отдал матери. Отметим, что пять детей в семье еще несовершеннолетние. Матери не хватает средств.
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