Украл большую сумму денег и драгоценности: украинец обокрал финна в Польше

За содеянное мужчине грозит 5 лет тюрьмы.

В Польше на АЗС в городе Коричин Сокульского уезда 31-летний водитель из Украины украл у мужчины барсетку с деньгами. Пострадавшим оказался житель Финляндии, который приехал в Польшу.

Об этом сообщает Yavp.pl.

Житель Финляндии, который ехал из своей страны в Польшу, задержался на АЗС и по невнимательности оставил там барсетку, в которой была наличка (около 18 тыс евро), а также ценная бижутерия и ценные монеты. Общая стоимость содержания составила более 90 тысяч злотых.



Когда человек уехал от АЗС, он заметил, что забыл барсетку и вернулся, хотя ее уже там не было, поэтому он обратился в полицию.

Правоохранители просмотрели записи видеокамер и установили, что барсетку забрал водитель грузовика. Через 2 часа он был задержан, и у него обнаружили барсетку с наличными и ценностями, которую и вернули владельцу. Водителем оказался мужчина из Украины.

Ему предъявили обвинение в краже. За это может грозить даже до 5 лет тюрьмы.

Напомним, что нетрезвый украинец в Польше похитил BMW и убегал от полиции на простреленных колесах

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку