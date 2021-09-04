Украл ценные вещи и застрелился: в Днепре пьяный мужчина ограбил двух приятельниц и покончил с собой

Украл ценные вещи и застрелился: в Днепре пьяный мужчина ограбил двух приятельниц и покончил с собой

На месте работали следователи. Устанавливаются все причины случившегося.

В Днепре пьяный мужчина закрылся с двумя женщинами в квартире, достал обрез ружья и, угрожая физической расправой, ограбил гражданок. После чего он выгнал их из дома, а сам застрелился.

Об этом со ссылкой на собственные анонимные источники пишет издание "Информатор".

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Как стало известно, происшествие случилось на улице Софьи Ковалевской. Там в одной из квартир мужчина выпивал с двумя женщинами. В какой-то момент между ними вспыхнул конфликт. Местный житель не справился с эмоциями, достал оружие и, угрожая, отобрал у подруг деньги и мобильный телефон. После чего выгнал их из дома.

Пострадавшие вызвали полицию. Когда на место приехали сотрудники спецподразделения "КОРД", раздался выстрел. Позже мужчину нашли застреленным на диване.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства.

Напомним, что в Днепре компания таксистов избила и заставила облиться зеленкой мужчину, которых хотел проехать "зайцем".

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