Украл мешок денег и наехал на полицейского: в Одессе задержали дерзкого грабителя (фото, видео)

Украл мешок денег и наехал на полицейского: в Одессе задержали дерзкого грабителя (фото, видео)

Злоумышленник похитил из сейфа почтового отделения 800 тысяч гривен.

В селе Большой Дальник возле Одессы была совершена кража из одного из почтовых отделений. Злоумышленник выломал дверь, разбил сейф и похитил 800 тысяч гривен.

Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции.

Почти сразу после совершенного преступления сбежавшего с места совершения преступления грабителя перехватили патрульные на стационарном полицейском посту. Однако он не остановился по требованию полицейских, а совершил наезд одного из них.

Во время бегства он покинул автомобиль в центре Одессы и попытался добраться до Болградского района, откуда он родом. Но эта попытка была неудачной – его задержали полицейские.

Задержанному исполнилось 22 года, но ранее он был уже судим за разбойные нападения. Теперь ему объявили подозрение по ч.5 ст.185 (кража в особо крупных размерах) и ч.2 ст.345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное молодому человеку грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

"В ходе досудебного расследования правоохранители будут устанавливать, с кем правонарушитель был в сговоре, и его причастность к другим аналогичным преступлениям, совершенным в Одесской области", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее в Приморском районе Одессы водитель BMW не справился с управлением и совершил ДТП.

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