Украл мешок денег и наехал на полицейского: в Одессе задержали дерзкого грабителя (фото, видео)

Злоумышленник похитил из сейфа почтового отделения 800 тысяч гривен.
В селе Большой Дальник возле Одессы была совершена кража из одного из почтовых отделений. Злоумышленник выломал дверь, разбил сейф и похитил 800 тысяч гривен.
Об этом во вторник, 4 января, сообщили в пресс-службе Нацполиции.
Почти сразу после совершенного преступления сбежавшего с места совершения преступления грабителя перехватили патрульные на стационарном полицейском посту. Однако он не остановился по требованию полицейских, а совершил наезд одного из них.
Во время бегства он покинул автомобиль в центре Одессы и попытался добраться до Болградского района, откуда он родом. Но эта попытка была неудачной – его задержали полицейские.
Задержанному исполнилось 22 года, но ранее он был уже судим за разбойные нападения. Теперь ему объявили подозрение по ч.5 ст.185 (кража в особо крупных размерах) и ч.2 ст.345 (насилие в отношении работника правоохранительного органа) УК Украины.
Суд избрал подозреваемому меру пресечения — содержание под стражей без права внесения залога. За совершенное молодому человеку грозит до 12-ти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Напомним, ранее в Приморском районе Одессы водитель BMW не справился с управлением и совершил ДТП.
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