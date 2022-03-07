"Украл технику, продукты и даже средства для бездомных животных": в Кропивницком задержали мародера

Злоумышленник проник в одно из заведений общественного питания, которое не работало.

В Кропивницком полицейские задержали мародера, проникшего в одно из заведений общественного питания, не работавшего из-за российского вторжения и действием военного положения в Украине.

Злоумышленник проник в помещение и украл технику, продукты питания и даже ящик для сбора средств для бездомных животных, в котором находилось около 600 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря полученным данным полицейские уже через несколько часов установили личность и местонахождение мародера. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления", — говорится в сообщении.

Его противоправные действия нанесли потерпевшим ущерб почти на 20 тысяч гривен.

По этому факту начато расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним, в Днепре мужчина во время комендантского часа проник в аптеку и украл средство для потенции.