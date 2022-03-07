"Украл технику, продукты и даже средства для бездомных животных": в Кропивницком задержали мародера

Злоумышленник проник в одно из заведений общественного питания, которое не работало.
В Кропивницком полицейские задержали мародера, проникшего в одно из заведений общественного питания, не работавшего из-за российского вторжения и действием военного положения в Украине.
Злоумышленник проник в помещение и украл технику, продукты питания и даже ящик для сбора средств для бездомных животных, в котором находилось около 600 гривен.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.
"Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря полученным данным полицейские уже через несколько часов установили личность и местонахождение мародера. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления", — говорится в сообщении.
Его противоправные действия нанесли потерпевшим ущерб почти на 20 тысяч гривен.
По этому факту начато расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы сроком от трех до шести лет.
Напомним, в Днепре мужчина во время комендантского часа проник в аптеку и украл средство для потенции.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков ‒ 290 ед.
- Боевых бронированных машин – 999 ед.,
- артиллерийских систем –117 ед.,
- РСЗО — 50 ед.,
- средства ПВО – 23 ед.,
- самолетов – 46 ед.,
- вертолетов – 68 ед.,
- автомобильной техники – 454 ед.,
- корабли/катера — 3 ед.,
- цистерн с ППМ — 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.