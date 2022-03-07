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"Украл технику, продукты и даже средства для бездомных животных": в Кропивницком задержали мародера

"Украл технику, продукты и даже средства для бездомных животных": в Кропивницком задержали мародера

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"Украл технику, продукты и даже средства для бездомных животных": в Кропивницком задержали мародера

Национальная полиция Украины

Злоумышленник проник в одно из заведений общественного питания, которое не работало.

В Кропивницком полицейские задержали мародера, проникшего в одно из заведений общественного питания, не работавшего из-за российского вторжения и действием военного положения в Украине.

Злоумышленник проник в помещение и украл технику, продукты питания и даже ящик для сбора средств для бездомных животных, в котором находилось около 600 гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Злоумышленника зафиксировали камеры видеонаблюдения. Благодаря полученным данным полицейские уже через несколько часов установили личность и местонахождение мародера. Им оказался 36-летний местный житель, ранее судимый за имущественные преступления", — говорится в сообщении.

Его противоправные действия нанесли потерпевшим ущерб почти на 20 тысяч гривен.

По этому факту начато расследование по ч. 3 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины.

Санкцией статьи предусмотрено наказание – лишение свободы сроком от трех до шести лет.

Напомним, в Днепре мужчина во время комендантского часа проник в аптеку и украл средство для потенции.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, общие боевые потери противника с 24.02 по 07.03 ориентировочно составили:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков ‒ 290 ед.
  • Боевых бронированных машин – 999 ед.,
  • артиллерийских систем –117 ед.,
  • РСЗО — 50 ед.,
  • средства ПВО – 23 ед.,
  • самолетов – 46 ед.,
  • вертолетов – 68 ед.,
  • автомобильной техники – 454 ед.,
  • корабли/катера — 3 ед.,
  • цистерн с ППМ — 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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