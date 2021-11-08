Украл телефон и хотел изнасиловать девушку: в Одесской области парень отсидит 9 лет

Парень совершил преступление в состоянии алкогольного опьянения.
18-летний житель Измаильского района приговорен к 9 годам лишения свободы. Его признали виновным в покушении на изнасилование несовершеннолетней девушки и воровстве.
Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, в июне 2021 года парень в состоянии алкогольного опьянения ночью проник в дом своей 15-летней знакомой и тайно похитил мобильный телефон.
Потом он якобы разбудил девушку, выманил ее из дома и пытался изнасиловать. На крики девушки выбежала бабушка.
Парня признали виновным по ч. 3 ст. 15, ч. 3 ст. 152 и ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса. Он сделал это в период испытательного срока. За 15 дней до инцидента его осудили за угон автомобиля.
Напомним, в Киеве правоохранители задержали подозреваемого в педофилии мужчину, который накануне скрылся из-под стражи.
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