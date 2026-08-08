Украла 2 млн, пока был в плену, а теперь требует алименты из мизерной пенсии: циничный скандал с бывшей женой бойца

Забрала миллионы выплат и вытягивает последние деньги из пенсии по инвалидности как алименты: шокирующая история бывшей супруги эксплененного / © ТСН

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Пока военный Александр Скалацкий был в российском плену, его жена рассталась с ним, присвоила 2 млн грн выплат от принадлежавших бойцу государства, а теперь еще и заставляет платить алименты из мизерной пенсии по инвалидности.

Об этом Скалацкий рассказал изданию «Радио Свобода».

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Александр рассказал, что по возвращении из плена потерял не только семью, но и значительную часть своих средств. По его словам, бывшая жена получила 2,5 миллиона гривен его зарплаты. Также еще до плена девушка восстановила доступ к счету Александра и перечислила себе 72 тысячи гривен.

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Кроме того, сейчас он выплачивает алименты из пенсии, которую получает по третьей группе инвалидности.

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«Когда я вернулся из плена, моя бывшая жена еще и подала на алименты. У меня третья группа инвалидности. Я живу на пенсию и выплачиваю алименты», — отметил защитник.

Полиция расследует дело по статье о мошенничестве в больших размерах. Ни самая бывшая жена Александра, ни ее адвокат комментировать ситуацию не захотели.

Подробно историю Александра Скалацкого и то, как его обманула бывшая жена, присвоила заработанные собственной кровью средства и сбежала за границу с новым мужем ТСН рассказывала в этом большом материале.

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▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке: В плену не знал, что жена разлучилась с ним и забрала все выплаты! Следствие продолжается!

Похожая история была на Ровенщине. Там мать присвоила 4 млн сына, пока он был в плену. Однако 22-летний военный Дмитрий, проведший в российском плену почти три года, в конце концов отсудил у своей матери почти 4 миллиона гривен.

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