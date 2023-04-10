Украла курицу и не вернула: в Одесской области мужчина жестоко избил соседку трубой

Пьяная драка из-за курицы произошла в селе Заплазы Подольского района Одесской области. Мужчина решил напомнить своей знакомой, что она неправа. Он взял металлическую трубу, которую хранил в комнате для самозащиты, и нанес соседке 10 ударов по разным частям тела.

Об этом сообщает издание УСИ со ссылкой на приговор суда.

Женщина получила телесные повреждения и тяжелые переломы и попала в больницу.

После инцидента мужчина пытался примириться с потерпевшей, однако она не шла на переговоры с ним. Он перевел потерпевшей в счет возмещения ущерба в 3 тысячи грн.

В совершенном мужчина признался и раскаялся. Перед судом отметил, что сожалеет о причине действия и пообещал возместить ущерб на лечение потерпевшей.

Действия злоумышленника квалифицировали по ч.1 ст. 122 Уголовного Кодекса Украины, как умышленное средней тяжести телесное повреждение, не опасное для жизни и не повлекшее за собой последствий, предусмотренных в статье 121 настоящего Кодекса, но повлекшее за собой длительное расстройство здоровья.

Напомним, в г. Сокаль Львовской области подрались две соседки. Одна из женщин пригрозила другой обратиться в Службу по делам детей, поэтому соседка ее избила.

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