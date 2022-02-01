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Украла куртку, кроссовки и мопед: в Одесской области 17-летняя девушка получила срок

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Украла куртку, кроссовки и мопед: в Одесской области 17-летняя девушка получила срок

У задержанной уже были проблемы с законом.

В Одесской области 17-летняя девушка получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Злоумышленница совершила несколько краж.

Об этом сообщили в полиции региона.

Сначала девушка украла тонометр из легкового автомобиля. Она вернула имущество потерпевшей после вмешательства полиции, но не остановилась. Впоследствии правонарушительница украла мужскую сумку из иномарки, женские кроссовки и куртку из частного дома и незаконно завладела мопедом знакомого.

Правоохранители разоблачили девушку, все вещдоки изъяли и вернули владельцам, а ей объявили подозрение по ч.2 и ч.3 ст. 185 и ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и направили в суд обвинительный акт.

Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.

В течение года несовершеннолетняя будет под надзором органа пробации, в случае повторного совершения правонарушения в этот период ей будет грозить реальный срок.

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Напомним, в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.

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