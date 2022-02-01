Украла куртку, кроссовки и мопед: в Одесской области 17-летняя девушка получила срок

У задержанной уже были проблемы с законом.
В Одесской области 17-летняя девушка получила пять лет лишения свободы с испытательным сроком в один год. Злоумышленница совершила несколько краж.
Об этом сообщили в полиции региона.
Сначала девушка украла тонометр из легкового автомобиля. Она вернула имущество потерпевшей после вмешательства полиции, но не остановилась. Впоследствии правонарушительница украла мужскую сумку из иномарки, женские кроссовки и куртку из частного дома и незаконно завладела мопедом знакомого.
Правоохранители разоблачили девушку, все вещдоки изъяли и вернули владельцам, а ей объявили подозрение по ч.2 и ч.3 ст. 185 и ч.3 ст. 289 Уголовного кодекса Украины и направили в суд обвинительный акт.
Суд признал девушку виновной и назначил ей наказание в виде пяти лет лишения свободы с испытательным сроком в один год.
В течение года несовершеннолетняя будет под надзором органа пробации, в случае повторного совершения правонарушения в этот период ей будет грозить реальный срок.
Напомним, в Одесской области бывшие ученики ограбили учительницу. Они угрожали женщине ножом и вынесли деньги и золотую цепочку.
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