Украли 1,5 млн "ковидных" денег: на Закарпатье присвоили средства на строительстве отделения под COVID-19

Украли 1,5 млн "ковидных" денег: на Закарпатье присвоили средства на строительстве отделения под COVID-19

С 10 миллионов фирма-подрядчик присвоил себе 1,5.

В Закарпатской области украли 1,5 млн грн с 10 выделенных для строительства отделения для приема больных COVID-19. Схему хищения государственных средств обнаружила Служба безопасности Украины.

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"Установлено, что в 2020 году местная коммерческая структура выиграла тендер на проведение строительных и ремонтных работ медицинского объекта. Согласно заключенному договору, подрядчики должны были провести реконструкцию одного из корпусов больницы под приемное отделение для больных COVID-19", — сообщили в пресс-службе СБУ.

СБУ

Организаторы схемы систематически вносили в акты выполненных работ недостоверные данные об их объеме и стоимости, а некоторые из них были выполнены лишь "на бумаге".

СБУ

В связи с этим директору фирмы-подрядчика сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сейчас правоохранители пытаются установить другие лица, причастные к сделке.

Напомним, Львовская областная прокуратура объявили о подозрении бывшему руководителю управления капитального строительства Львовской ОГА и еще трем чиновникам в присвоении 3,2 грн бюджетных денег.

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