Украли 5 миллионов у клиентов: на Львовщине разоблачили преступную группу банкиров

Фигурантам грозит до 6 лет лишения свободы.

Правоохранители Львовщины разоблачили организованную преступную группу из числа работников банка, которые присваивали средства клиентов в течение 2023-2024 годов. Преступники получали доступ к счетам граждан и обналичивали их средства через терминалы банка.

Об этом сообщила Национальная полиция Украины.

"Владея данными клиентов, которые могли остаться на временно оккупированных территориях, работники банковского учреждения по указанию руководителя отделения меняли финансовые номера граждан на подконтрольные и осуществляли перевыпуск банковских карточек. В дальнейшем фигуранты, распределив между собой преступные роли, присваивали чужие сбережения с помощью терминалов самообслуживания или Pos-терминалов, размещенных в отделении банка", — говорится в сообщении.

Таким образом участники организованной преступной группировки получили доступ к около 50 счетам граждан. Сумма нанесенного ущерба превышает 5 миллионов гривен.

Правоохранители провели обыски по местам жительства и регистрации фигурантов дела. Изъяты банковские карты, мобильные телефоны и черновые записи с конфиденциальной финансовой информацией клиентов банка, по счетам которых осуществлялись несанкционированные операции.

Организатору, исполнителю и пособнику схемы объявлены подозрения. Им грозит до 6 лет заключения. Суд избрал меры пресечения, а досудебное расследование продолжается.

Напомним, СБУ задержала главного психиатра ВСУ, который за время войны приобрел безумное состояние.

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