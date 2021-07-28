Украли 60 млн грн: 15 должностных лиц "Укразализныци" предстанут перед судом

Преступление произошло еще в августе прошлого года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников дела направили в суд.

СБУ разоблачила на хищении 15 должностных лиц "Укрзализныци". Злоумышленники вскоре предстанут перед судом.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Благодаря незаконной схеме должностные лица завладели 60 млн грн, принадлежавших компании. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников преступления направлены в суд.

Среди подозреваемых:

бывший и.о. председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал "Укрзализныци";

бывшие и нынешние руководители структурных подразделений;

начальники депо региональных филиалов.

Злоумышленников обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;

служебный подлог, совершен в составе организованной группы;

подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей, совершенное организованной группой.

Схему хищения средств разоблачили еще в августе 2020 года.

Как оказалось, чиновники госпредприятия наладили поставки и устанавливали на тепловозы некачественные применяемые запасные части. Аффилированные коммерческие структуры поставляли продукцию под видом новой.

К ремонту и модернизации дизельных двигателей подвижного состава привлекали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, и не имеющие собственных производственных мощностей и квалифицированного персонала.

Ранее сообщалось, как получить компенсацию от "Укрзализныци" за дискомфорт во время поездки.

Новости Украины: 5 работников "Укрзализныци" систематически сливали дизель с поездов

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