Украли 60 млн грн: 15 должностных лиц "Укразализныци" предстанут перед судом

Преступление произошло еще в августе прошлого года. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников дела направили в суд.
СБУ разоблачила на хищении 15 должностных лиц "Укрзализныци". Злоумышленники вскоре предстанут перед судом.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Благодаря незаконной схеме должностные лица завладели 60 млн грн, принадлежавших компании. Обвинительный акт в отношении организаторов и участников преступления направлены в суд.
Среди подозреваемых:
- бывший и.о. председателя правления предприятия, 100% акций которого внесены в уставный капитал "Укрзализныци";
- бывшие и нынешние руководители структурных подразделений;
- начальники депо региональных филиалов.
Злоумышленников обвиняют по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением, совершенное в особо крупных размерах организованной группой;
- служебный подлог, совершен в составе организованной группы;
- подделка документов, представляемых для проведения государственной регистрации юридического лица и физических лиц — предпринимателей, совершенное организованной группой.
Схему хищения средств разоблачили еще в августе 2020 года.
Как оказалось, чиновники госпредприятия наладили поставки и устанавливали на тепловозы некачественные применяемые запасные части. Аффилированные коммерческие структуры поставляли продукцию под видом новой.
К ремонту и модернизации дизельных двигателей подвижного состава привлекали фирмы, зарегистрированные на подставных лиц, и не имеющие собственных производственных мощностей и квалифицированного персонала.
Ранее сообщалось, как получить компенсацию от "Укрзализныци" за дискомфорт во время поездки.