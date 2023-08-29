"Украли" аэропорт: в Одессе раскрыли грандиозную аферу, к которой причастен экс-мер

В Одессе раскрыли схему незаконной приватизации аэропорта, нанесшую ущерб в размере более 2,5 млрд грн.

Преступная группа завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн. грн. и доходом от его деятельности в течение 10 лет в размере более 2,5 млрд. грн.

Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Детали "схемы"

По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему для присвоения аэропорта.

Получение согласия депутатов городского совета обеспечил тогдашний городской голова. Общая стоимость комплекса – около 118 млн. грн.

Фото: НАБУ / Facebook

Имущество аэропорта не подлежало приватизации

Полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, которые обеспечивают безопасность полетов и не могли быть отчуждены в принципе.

Ущерб

Город полностью потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли.

Чтобы аэропорт нельзя было вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения кредита, который 10 лет не погашали.

По договору "инвесторы" обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.

В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн. Местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн.

Кого привлекут к ответственности

О подозрении сообщили:

двум одесским бизнесменам-соорганизаторам схемы;

бывшему городскому голове Одессы:

бывшему и.о. заместителя городского головы Одессы;

директору ООО.

По информации издания "Слово и дело", речь идет об экс-мере Одессы Алексее Костусеве, его экс-заместителе, директоре ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексее Кочанове и двух одесских бизнесменах — Борисе Кауфмане и Алексе Боруховиче (ранее Александр Грановский). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

Напомним, Владимир Зеленский предлагает законодательно приравнять коррупцию к госизмене. СМИ узнали подробности этой инициативы президента.

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