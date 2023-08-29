"Украли" аэропорт: в Одессе раскрыли грандиозную аферу, к которой причастен экс-мер

В Одессе раскрыли схему незаконной приватизации аэропорта, нанесшую ущерб в размере более 2,5 млрд грн.
Преступная группа завладела имуществом КП "Международный аэропорт "Одесса" стоимостью 118 млн. грн. и доходом от его деятельности в течение 10 лет в размере более 2,5 млрд. грн.
Об этом сообщает Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура.
Детали "схемы"
По данным следствия, в 2011 году группа лиц, в которую входили бывший Одесский городской голова, его заместитель, руководитель одного из обществ с ограниченной ответственностью и 2 бизнесмена, разработали и реализовали преступную схему для присвоения аэропорта.
Получение согласия депутатов городского совета обеспечил тогдашний городской голова. Общая стоимость комплекса – около 118 млн. грн.
Имущество аэропорта не подлежало приватизации
Полученное в совместное использование имущество аэропорта не подлежало приватизации, поскольку имело общегосударственное значение. Более того, 535 единиц основных средств из 2488 переданных были аэродромными объектами, которые обеспечивают безопасность полетов и не могли быть отчуждены в принципе.
Ущерб
Город полностью потерял контроль над аэропортом и не получал от его деятельности никакой прибыли.
Чтобы аэропорт нельзя было вернуть в собственность города, все его имущество заставили в банк для получения кредита, который 10 лет не погашали.
По договору "инвесторы" обязывались внести уставный капитал в размере 355 млн грн, построить новый терминал и взлетно-посадочную полосу. Новый терминал был построен за кредит, взятый под залог имущественного комплекса аэропорта, а взлетно-посадочную полосу не начинали строить вообще.
В результате реализации схемы ее участники завладели имуществом аэропорта на сумму 118 млн грн. Местному бюджету нанесен ущерб на общую сумму более 2,5 млрд грн.
Кого привлекут к ответственности
О подозрении сообщили:
- двум одесским бизнесменам-соорганизаторам схемы;
- бывшему городскому голове Одессы:
- бывшему и.о. заместителя городского головы Одессы;
- директору ООО.
По информации издания "Слово и дело", речь идет об экс-мере Одессы Алексее Костусеве, его экс-заместителе, директоре ООО "Одесса аэропорт Девелопмент" Алексее Кочанове и двух одесских бизнесменах — Борисе Кауфмане и Алексе Боруховиче (ранее Александр Грановский). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.
Напомним, Владимир Зеленский предлагает законодательно приравнять коррупцию к госизмене. СМИ узнали подробности этой инициативы президента.
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